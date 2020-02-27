Лэнс Стролл: Надеюсь, завтра всё пройдёт успешнее

В Racing Point столкнулись с небольшими проблемами в четвёртый день тестов, но это не помешало им выполнить программу. В утренней сессии Лэнс Стролл проехал всего 43 круга, а во второй половине дня Серхио Перес наверстал потерянное время.

Лэнс Стролл (8-й): «К сожалению, из-за проблем с машиной утром мы не успели выполнить программу. Немного обидно, всегда хочется как можно больше проехать перед первой гонкой сезона. Но лучше исправить эти проблемы сейчас, чем столкнуться с ними в Мельбурне. В целом, машина неплохо себя вела с самого начала тестов, я с нетерпением жду возвращения за руль и надеюсь, что завтра день пройдёт успешнее».

Серхио Перес (3-й): «Садясь за руль новой машины, каждый раз узнаёшь что-нибудь новое. У нас ещё много работы – нужно собрать как можно больше данных перед первой гонкой, и на этом этапе, как всегда на тестах, мы можем многое улучшить.

Сегодня мы неплохо поработали, хотя днём пришлось нелегко – постоянно менялось направление ветра. С нетерпением жду возвращения за руль в пятницу и надеюсь, что мы покажем, на что способны и успешно завершим тесты».

Том Маккалоу, главный гоночный инженер: «Нашей главной целью в четвёртый день тестов было завершить основную тестовую программу, чтобы посвятить два оставшихся дня подготовке к Гран При Австралии. В ходе работы на трассе мы обнаружили несколько небольших проблем с машиной, в том числе с датчиками. К сожалению, из-за этого мы потеряли некоторое время в утренней сессии.

Мы стали лучше понимать поведение машины, провели большую часть запланированных тестов. Теперь надо проанализировать данные, хотя интерпретировать их сложно из-за переменчивого ветра».