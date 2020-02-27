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Автоспорт

Норрису не нравится, что на тестах все пользуются DRS

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Сегодня был заключительный день, когда на предсезонных тестах за рулём машины McLaren работал Ландо Норрис. Британец показал пятое время четверга, поскольку в основном проводил длинные серии кругов, а всего проехал 113 кругов. Но, комментируя итоги дня, он говорил не только о скорости MCL35.

«На тестах раздражает, что все пользуются DRS, – посетовал он. – Как только ты приближаешься к чьей-то машине, чтобы её опередить, на ней включается DRS, поскольку тот гонщик хочет остаться впереди. Впрочем, зато ты учишься следовать вплотную за машинами соперников в ситуации, когда твоё переднее крыло теряет прижимную силу.

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Условия на трассе были сложные, и в течение дня ситуация только ухудшалась из-за усилившегося ветра, поэтому поведение машины было несколько непредсказуемым, меняясь от круга к кругу. В любом случае, нам есть над чем работать, хотя, учитывая топливную нагрузку, мы были более-менее конкурентоспособны».

Источник:www.f1news.ru
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