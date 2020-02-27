Прост: Надо доказать Даниэлю, что Renault хорошо работает

Контракт Даниэля Риккардо с Renault истекает в конце года, и его считают одним из кандидатов на место в Ferrari. Австралиец не исключает смену команды, но хочет, чтобы его решение присоединиться к Renault дало результаты.

Даниэль Риккардо: «Конечно, я буду отвечать на звонки. Но больше всего я хочу, чтобы у Renault всё получилось. Я не хочу думать, что я перешёл в Renault, чтобы уйти из Red Bull Racing, а затем найти более подходящий вариант. Я искренне хочу, чтобы у нас всё сработало.

Надеюсь, у нас всё получится, и наш совместный путь продолжится после окончания моего двухлетнего контракта. Это идеальный сценарий. Всё-таки ещё слишком рано рассуждать о других вариантах и будущем – не хочется раскачивать лодку».

Четырёхкратный чемпион, директор Renault Sport Racing Ален Прост рассказал, что должна сделать команда, чтобы удержать Даниэля Риккардо.

«Прежде всего, в этом году мы должны выступить намного лучше, – заявил Ален Прост. – Надёжность машины и двигателя должна быть гораздо выше по сравнению с началом прошлого года. Мы планируем три этапа доработки машины и должны показать, что новинки, которые привезём в Мельбурн, во Вьетнам и в Нидерланды, работают. В прошлом году мы привозили много новинок, особенно в середине сезона, но они оказывались не настолько эффективными, как мы рассчитывали.

Гонщик следит за работой команды и всё знает. Если команда говорит гонщику, что то или иное решение повысит прижимную силу на 5 или 10 пунктов, и если он видит, что машина действительно становится лучше, он чувствует уверенность. Мы должны доказать это Даниэлю. Он знает, как мы работаем с шасси и двигателем для следующего сезона – мы готовим совершенно новый мотор. Не всё в наших руках, но мы хотим показать Даниэлю, что Renault отлично ему подходит, чтобы остаться в следующем году».

Кроме того, четырёхкратный чемпион прокомментировал ситуацию с коронавирусом: «Я уже 40 лет в Формуле 1 и видел много разных ситуаций, но этот случай особенный. Прежде всего, это никак невозможно контролировать. Сегодня утром я прилетел в Барселону на самолёте – там было много людей в масках, и видно, что они боятся контактировать с другими. Возможно, это хорошо.

Мы много путешествуем, и логистика занимает важное место в нашей работе. Сложно всё предусмотреть, и надо заботиться о тех, кто на тебя работает. Ситуация с коронавирусом может нам помешать. Надо дождаться нового решения FOM.

В Женеве сомневаются, что смогут провести автосалон, и то же самое происходит со многими другими событиями. Нам остаётся лишь наблюдать за происходящим. Лично меня очень беспокоит эта ситуация, и я уверен, что все команды разделяют мои опасения».