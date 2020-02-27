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Автоспорт

Райкконен: Мы довольны темпом на длинных сериях

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Роберт Кубица возглавил протокол четвёртого дня тестов в Барселоне, а Кими Райкконен показал лишь 18-е время, но в команде не придают значения времени на круге…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы разделили работу гонщиков: утром за руль сел Роберт, а днём – Кими, программа состояла из двух частей, и мы довольны обеими. Команда добилась прогресса в работе с машиной как в режиме квалификации, так и на длинной серии кругов. В оставшиеся два дня тестов отработают Кими и Антонио – каждый из них сядет за руль в последний раз перед Гран При Австралии, так что крайне важно как можно больше времени поработать на трассе».

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Роберт Кубица (1-й): «Утренняя сессия прошла успешно. Первая позиция или двадцатая – сейчас это не имеет значения. Важно выполнить программу тестов – и мы это сделали. Машина вела себя лучше, чем на прошлой неделе, мы кое-что изменили, и я заметил прогресс. Надо проанализировать много данных, чтобы полностью разобраться в их влиянии на поведение машины, и у нас есть ещё два дня, чтобы почувствовать большую уверенность».

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Кими Райкконен (18-й): «Сложная сессия, но такое бывает на тестах. Мы сосредоточились в основном на длинных сериях, экспериментировали с разными вариантами настроек – команде надо было понять, как лучше настраивать машину. Мы можем быть довольны темпом на длинных сериях, но перед Гран При Австралии у нас ещё много работы».

Источник:www.f1news.ru
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