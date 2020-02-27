Райкконен: Пока ты в форме, возраст не имеет значения

В этом году Кими Райкконен начнёт свой 18-й сезон в Формуле 1, он занимает второе место по числу проведённых гонок, уступая Рубенсу Баррикелло всего десять Гран При – и наверняка побьёт этот рекорд. В Барселоне Кими спросили о возрасте, и о возможном возвращении Фернандо Алонсо в Формулу 1…

Кими Райкконен: «Не знаю, хочет ли Алонсо вернуться. Впрочем, он моложе меня и продолжает выступать в гонках. Неважно, где он гоняется – в Дакаре или где-то ещё – главное, что он продолжает карьеру. Я два года гонялся в ралли. Везде узнаёшь что-то новое, а вернуться не так сложно. Другой вопрос – удастся ли найти место в хорошей команде.

Я не вижу разницы между гонщиками разного поколения. Не думаю, что они должны как-то особенно уважать меня за мои заслуги. Например, у меня хорошие отношения с Джовинацци, но я не чувствую, что намного его старше. Мы каждый год становимся старше, но пока нет проблем со здоровьем, и ты в хорошей форме, возраст не имеет значения.

Что касается Карлоса Сайнса, мы познакомились в 2010-м благодаря Red Bull, с которыми я хотел договориться об участии в ралли. Тогда Карлос ещё не выступал в Формуле 1, но уже показывал отличную скорость. Здорово видеть новое поколение гонщиков. Его отец участвует в ралли, а он – в Формуле 1. Он отлично провёл прошлый сезон и, надеюсь, продолжит прогрессировать в этом году.

Последние несколько лет у Ferrari бывали более и менее удачные сезоны. Но я надеюсь, что команда добьётся прогресса. У Скудерии богатая история, я желаю ей всего самого лучшего. Надеюсь, они решат свои проблемы, прибавят в скорости и поборются за титул».