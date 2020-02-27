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Автоспорт

Робсон: К концу дня мы добились заметного прогресса

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Неполадки силовой установки помешали команде Williams планомерно работать на трассе, но несмотря на это Николасу Латифи и Джорджу Расселу удалось проехать на двоих более ста кругов.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Несколько предыдущих дней команда посвятила анализу данных, собранных на прошлой неделе, это позволило начать определяться с конфигурацией аэродинамического обвеса машины.

Утром мы продолжили эксперименты с различными величинами рейка (угла продольного наклона корпуса машины к поверхности трассы), что позволило в целом завершить работу с настройками аэродинамики.

Поскольку трасса всё ещё была в хорошем состоянии, Николас смог приступить к работе над скоростью на коротких сериях кругов ещё до 10.30, тогда как инженеры начали проверять новую версию аэродинамического обвеса. К сожалению, утренняя сессия была прервана из-за проблем с системой смазки – из-за этого нам пришлось произвести замену силовой установки, чтобы подготовить машину для Джорджа, который должен был работать во второй половине дня.

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Когда Расселл выехал на трассу, условия были уже не такими благоприятными, как утром, поэтому мы занялись дальнейшим изучением особенностей поведения машины в подобных условиях, ведь по ходу сезона они вполне возможны. К концу дня мы добились заметного прогресса и последние 15 минут смогли посвятить отработке пит-стопов.

Хотя в какие-то моменты у нас были поводы для расстройства, тем не менее в среду мы смогли проделать немало полезной работы и хорошо подготовиться в двум заключительным дням зимних тестов».

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Николас Латифи (14-й): «Безусловно, в этом году команда сделала большой шаг вперёд, это чувствуется по поведению машины на трассе, так что мы движемся в правильном направлении. В целом можно сказать, что по ходу утренней сессии мы добились дальнейшего прогресса.

Безусловно, мне бы хотелось подольше поработать на трассе и проехать побольше кругов перед моей первой гонкой, но нам пришлось прерваться из-за проблемы с системой смазки. Однозначно, что завтра я постараюсь максимально эффективно использовать время на трассе, поскольку это будет моя последняя возможность пилотировать машину перед Мельбурном».

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Джордж Расселл (15-й): «Сегодня мы испытывали ряд элементов аэродинамики, чтобы получить более полное представление о возможностях машины. Некоторые изменения, которые мы вносили, давали не столь позитивный эффект, другие срабатывали лучше, но однозначно, что это была конструктивная работа.

Ближе к концу дня поведение машины стало более стабильным, пилотировать её было приятно, и теперь нужно проанализировать собранную информацию, чтобы понять, с чем были связаны возникавшие до этого проблемы. Но для того и нужны тесты».

Источник:www.f1news.ru
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