Робсон: К концу дня мы добились заметного прогресса

Неполадки силовой установки помешали команде Williams планомерно работать на трассе, но несмотря на это Николасу Латифи и Джорджу Расселу удалось проехать на двоих более ста кругов.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Несколько предыдущих дней команда посвятила анализу данных, собранных на прошлой неделе, это позволило начать определяться с конфигурацией аэродинамического обвеса машины.

Утром мы продолжили эксперименты с различными величинами рейка (угла продольного наклона корпуса машины к поверхности трассы), что позволило в целом завершить работу с настройками аэродинамики.

Поскольку трасса всё ещё была в хорошем состоянии, Николас смог приступить к работе над скоростью на коротких сериях кругов ещё до 10.30, тогда как инженеры начали проверять новую версию аэродинамического обвеса. К сожалению, утренняя сессия была прервана из-за проблем с системой смазки – из-за этого нам пришлось произвести замену силовой установки, чтобы подготовить машину для Джорджа, который должен был работать во второй половине дня.

Когда Расселл выехал на трассу, условия были уже не такими благоприятными, как утром, поэтому мы занялись дальнейшим изучением особенностей поведения машины в подобных условиях, ведь по ходу сезона они вполне возможны. К концу дня мы добились заметного прогресса и последние 15 минут смогли посвятить отработке пит-стопов.

Хотя в какие-то моменты у нас были поводы для расстройства, тем не менее в среду мы смогли проделать немало полезной работы и хорошо подготовиться в двум заключительным дням зимних тестов».

Николас Латифи (14-й): «Безусловно, в этом году команда сделала большой шаг вперёд, это чувствуется по поведению машины на трассе, так что мы движемся в правильном направлении. В целом можно сказать, что по ходу утренней сессии мы добились дальнейшего прогресса.

Безусловно, мне бы хотелось подольше поработать на трассе и проехать побольше кругов перед моей первой гонкой, но нам пришлось прерваться из-за проблемы с системой смазки. Однозначно, что завтра я постараюсь максимально эффективно использовать время на трассе, поскольку это будет моя последняя возможность пилотировать машину перед Мельбурном».

Джордж Расселл (15-й): «Сегодня мы испытывали ряд элементов аэродинамики, чтобы получить более полное представление о возможностях машины. Некоторые изменения, которые мы вносили, давали не столь позитивный эффект, другие срабатывали лучше, но однозначно, что это была конструктивная работа.

Ближе к концу дня поведение машины стало более стабильным, пилотировать её было приятно, и теперь нужно проанализировать собранную информацию, чтобы понять, с чем были связаны возникавшие до этого проблемы. Но для того и нужны тесты».