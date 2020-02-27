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Автоспорт

Штайнер: Мы должны прогрессировать в 2020-м

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Прошлый сезон стал худшим в истории Haas – команда заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов, хотя в 2018-м уверенно стала пятой. В четверг на тестах руководитель Гюнтер Штайнер заявил, что нельзя допустить повторения прошлогоднего провала.

Гюнтер Штайнер: «У владельца команды Джина Хааса нет требований, что команда должна занимать конкретные позиции – мы просто должны выступать лучше, чем в прошлом году. Подъемы и спады в прошлом сезоне вымотали команду – когда ваша машина одна из самых быстрых в квалификации, но после двадцати кругов гонки вы откатываетесь на последние места, в этом мало приятного.

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Мы хотим вернуться на позиции, на которых должны быть. Даже если нам не удастся продемонстрировать форму 2018 года, мы хотим стабильно прогрессировать во время гоночных уик-эндов, показывать как можно более высокие результаты».

Источник:www.f1news.ru
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