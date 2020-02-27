Новое на сайте

еще
Четверг, 27 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ McLaren тестировали новинки
Автоспорт

В McLaren тестировали новинки

AdminНет комментариев
Добавлено

В четвёртый день тестов утром в McLaren работал Карлос Сайнс, а днём его сменил Ландо Норрис – в команде тестировали привезённые с базы новинки…

Карлос Сайнс (12-й): «Утром мы сосредоточились на оценке аэродинамических новинок. Программа получилась интенсивной, приходилось часто менять конфигурацию, так что в итоге мы проехали меньше кругов, чем в дни на прошлой неделе, но программу выполнили. Собранная информация поможет нам разобраться с машиной».

Читайте также:  Сергей Сироткин о своём будущем и Роберте Кубице...

Ландо Норрис (17-й): «Хороший день. Я проехал много коротких кругов на аэродинамических тестах, чтобы добиться лучшего баланса машины. По сравнению с прошлой неделей мы доработали машину в тех областях, в которых это было необходимо, но настройки отличались, поэтому аэродинамические тесты были очень важны.

Полезный день. Мы сделали почти всё, что планировали. Пока мы занимались тестированием разных узлов, а в оставшиеся дни сделаем акцент на подготовку машины к Гран При Австралии».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Райкконен: Мы довольны темпом на длинных сериях

Робсон: К концу дня мы добились заметного прогресса

Перес: Хотелось бы думать, что мы конкурентоспособны

Феттель: У нас есть время обсудить контракт

Бинотто: Мы не будем ставить DAS на Ferrari

Закрыть