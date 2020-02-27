В McLaren тестировали новинки

В четвёртый день тестов утром в McLaren работал Карлос Сайнс, а днём его сменил Ландо Норрис – в команде тестировали привезённые с базы новинки…



Карлос Сайнс (12-й): «Утром мы сосредоточились на оценке аэродинамических новинок. Программа получилась интенсивной, приходилось часто менять конфигурацию, так что в итоге мы проехали меньше кругов, чем в дни на прошлой неделе, но программу выполнили. Собранная информация поможет нам разобраться с машиной».

Ландо Норрис (17-й): «Хороший день. Я проехал много коротких кругов на аэродинамических тестах, чтобы добиться лучшего баланса машины. По сравнению с прошлой неделей мы доработали машину в тех областях, в которых это было необходимо, но настройки отличались, поэтому аэродинамические тесты были очень важны.

Полезный день. Мы сделали почти всё, что планировали. Пока мы занимались тестированием разных узлов, а в оставшиеся дни сделаем акцент на подготовку машины к Гран При Австралии».