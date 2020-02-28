Антонио Джовинацци: Непростой день

Антонио Джовинацци завершил работу на предсезонных тестах, проехав сегодня 92 круга. Не обошлось без проблем, в команде сосредоточились на позитивных моментах.

Хеви Пухолар, главный гоночный инженер: «Почти все тесты мы работали без проблем, а сегодня постоянно приходилось прерываться. Утром после вылета пришлось чинить машину, потом несколько раз появлялись красные флаги.

Мы неплохо провели имитацию гонки. Прежде чем отправить машину на трассу, мы практически не работали с настройками, так что наверняка сможем повысить её скорость. Теперь надо сосредоточиться на финальном дне тестов перед Гран При Австралии. Завтра Кими сядет за руль и отработает по такой же программе, как сегодня».

Антонио Джовинацци (12-й): «День с самого начала был непростым. На одной из первых попыток в утренней сессии я ошибся на мокрой трассе, и из-за этого мы потеряли некоторое время. Когда я снова выехал на трассу во второй сессии, жёлтые флаги помешали провести имитацию квалификации – я даже не смог закончить круг. По крайней мере, мы поработали с длинными сериями кругов.

Из-за сильного ветра возникли небольшие проблемы, но мы всё сделали. Сегодня я сел за руль в последний раз перед Гран При Австралии. В целом, я доволен предсезонными тестами. Нам надо сосредоточиться на работе и отлично выступать, начиная с этапа в Мельбурне».