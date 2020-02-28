Бинотто: Ситуация с коронавирусом нас очень беспокоит

В Италии вспышка коронавируса, во многих аэропортах прибывших из Италии осматривают врачи и отправляют в карантин, если есть хоть малейшие подозрения. В пятницу в Барселоне Маттиа Бинотто говорил о вопросах, связанных с поездкой Ferrari на первые гонки сезона…

Маттиа Бинотто: «Некоторые из наших инженеров не смогли поехать на тесты Формулы 2 в Бахрейн [где участвуют слушатели молодёжной академии Ferrari].

Ситуация такова, что мы должны получить какие-то гарантии ещё до вылета в Австралию. Не думаю, что только на борту самолёта мы можем узнать о том, что нас ждёт.

Если будет медицинский осмотр, мы должны точно знать, о чём идёт речь и какими будут последствия, если возникнут проблемы. Мы обязаны защищать своих сотрудников, мы несём перед ними коллективную и индивидуальную ответственность. Именно поэтому мы ещё до вылета должны убедиться в том, что имеем полную ясность по поводу происходящего.

Мы постоянно контактируем с руководством Формулы 1 и FIA по этому поводу, они поддерживают связь с местными властями в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме, с промоутерами этих Гран При. Через неделю нам нужно отправляться в Австралию – и к этому моменту мы должны иметь точное понимание ситуации.

Что случится, если кого-то из итальянцев не допустят? Решение за организаторами чемпионата, но нужно понимать, что речь идёт не только о двух итальянских командах. Это ещё две команды, которым мы помогаем – Haas F1 и Alfa Romeo, это ещё и сотрудники Pirelli. Я не представляю, какой будет ситуация, если четыре команды не смогут выступить. Но это будет не моё решение.

Ситуация с коронавирусом очень волнует и беспокоит всех в Маранелло. Вернувшись на базу, мы следуем инструкциям, полученным от итальянского правительства, которые для нас закон – поэтому в Маранелло сейчас не пускают посторонних».