Днём в пятницу Льюис Хэмилтон передал машину Валттери Боттасу и подвёл итоги зимних тестов для Mercedes…

Льюис Хэмилтон: «Да, я волнуюсь. У нас есть несколько проблем, с которыми предстоит разобраться. Не представляю, сколько времени это займёт. Я бы с удовольствием поработал на тестах ещё несколько дней, хотя обычно вы от меня такого не услышите – я всегда предпочитал гонки тестам. Команду ждёт напряженная работа, чтобы подготовить машину к Мельбурну.

Обычно на предсезонных тестах мы чувствуем большую уверенность в надёжности машины. Сейчас такой уверенности нет, но я знаю, что парни на базе всё внимательно проанализируют и в ближайшие две недели сделают всё, чтобы мы хорошо начали сезон.

Новая машина лучше прошлогодней. Впрочем, сейчас это скажет вам каждый гонщик. Это эволюция машин 2019 года, у всех больше прижимной силы по сравнению с прошлым сезоном. Меня радует, что наша команда никогда не стоит на месте, мы постоянно прогрессируем и разработка системы рулевого управления DAS – хороший пример этого развития.

Расстановка сил? Честно говоря, я понятия не имею. Мы не знаем, на что способны соперники. Я могу говорить только за нас – а у нас не всё прошло гладко, но мы обязательно разберёмся.

На тестах мы не обращали внимания на то, чем занимаются соперники. Мы всё равно не можем на это повлиять. Как и на то, что многие на тестах скрывают потенциал своих машин. Некоторые называют это «психологическими играми», а я просто не обращаю внимания.

Коронавирус? Ситуацию в тех местах, куда мы едем, контролируют правительства этих стран, организаторы гонок и FIA. Я не беспокоюсь по этому поводу. Конечно, я тоже смотрю новости, очень похоже, что быстро остановить распространение вируса не получится.

Люди должны относиться к этому более серьёзно, принимать необходимые меры предосторожности. Я вижу, как все пожимают друг другу руки, обнимаются. Возможно, этот вирус давно среди нас. Думаю, мы можем лучше от него защититься».