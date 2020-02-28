Магнуссен: На дистанции гонки VF-20 неплохо себя показала

В предпоследний день тестов в Барселоне за руль новой машины Haas VF-20 вернулся Кевин Магнуссен, проехав 111 кругов. На лучшем из них он показал 9-й результат четверга, но при этом остался доволен проделанной работой.

В первой половине дня, когда трасса подсохла после утреннего дождя, датчанин провёл несколько коротких серий кругов, а после перерыва проехал практически полную дистанцию гонки.

Кевин Магнуссен (9-й): «В целом день прошёл очень позитивно. Утром мы несколько позже приступили к работе, поскольку предпочли не ездить по мокрой трассе. После одного круга я вернулся в боксы, после чего мы ждали, пока асфальт высохнет.

В конце дня мы провели полную имитацию гонки – полезно было этим заняться перед отправкой в Австралию. Всегда очень интересно впервые почувствовать, как меняется поведение новой машины по ходу всей дистанции. Сегодня мы впервые получили возможность это испытать, и впечатления остались весьма неплохие. Завтра мы продолжим работать и готовиться к Мельбурну».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Это был просто очередной день на тестах, сегодня не произошло ничего особо интересного – можно сказать, что четверг прошёл без каких-то ярких событий.

Из-за погоды мы позже приступили к работе, но с этой проблемой столкнулись все. Сегодня мы провели имитацию гонки, хотя думали, что с этим могут быть проблемы из-за позднего старта, но всё получилось. Это была одна из задач, которые надо было выполнить, и нам это неплохо удалось. До конце тестов остался ещё один день».

В заключительный день предсезонных тестов с утра на трассе будет работать Магнуссен, а после перерыва его сменит Роман Грожан.