На Netflix вышел второй сезон Drive To Survive

В пятницу, 28 февраля, на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера второго сезона документального сериала о Формуле 1 Drive To Survive, рассказывающего о событиях чемпионата 2019 года.

Сериал состоит из десяти эпизодов, и они все доступны для просмотра. В отличие от первого сезона, во втором представлены все команды чемпионата, а четвёртый и седьмой эпизоды посвящены Mercedes и Ferrari. Среди других центральных тем сериала – рассказ о сложной ситуации в Haas, подробности замены Пьера Гасли на Алекса Элбона в Red Bull Racing, причины провала Williams, трения в Renault между Нико Хюлкенбергом и руководителем команды Сирилом Абитебулом.

Стоимость подписки на Netflix в России начинается от 7,99 евро, но для новых пользователей первые 30 дней доступ к сервису бесплатный.