Себастьян Феттель показал лучшее время в предпоследний день тестов в Барселоне. На этом немец завершил предсезонную подготовку, и, подводя итоги работы, вновь отметил, что у Mercedes преимущество в скорости.

Себастьян Феттель: «Сегодня ветер довольно сильно дестабилизировал машину, что стало проблемой для всех гонщиков. Условия на трассе не были идеальными, если точнее – они были худшими за все дни тестов. Однако я продолжаю придерживаться мнения, что наша машина стала лучше, но ещё предстоит много работы, поскольку на прямых SF1000 не так быстра, как хотелось бы.

Соперники выглядят быстрее, мы не фавориты. Судя по всему, преимущество у Mercedes. Однако у нас сильная команда, и мы сможем дать им ответ.

Я не хочу вдаваться в подробности, но сейчас сложно давать оценки, поскольку мы ещё не видели реальной силы топ-команд, ведь все работали с разным уровнем топлива и на разной резине. С интересом хочу узнать, на каких позициях мы окажемся в Австралии. Думаю, только там мы получим ответы. По ходу сезона мы узнаем, какого прогресса позволит добиться наша машина, ведь сейчас мы точно не самые быстрые.

По результатам тестов легко сделать ошибочные выводы, но в этот раз мы не попадём в эту ловушку. Мы приедем в Мельбурн, оценим расстановку сил, и в Бахрейне будем лучше представлять себе картину. Мы стремимся к победам в гонках и чемпионате, не паникуем, как кто-то мог подумать по нашим отдельным комментариям. Мы знаем, в каких областях должны прибавить».

Себастьян Феттель так же прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса: «Мы не можем закрывать глаза на происходящее, но и панику сеять тоже не надо».