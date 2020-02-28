Новое на сайте

еще
Пятница, 28 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортСебастьян Феттель: Мы – не фавориты
Автоспорт

Себастьян Феттель: Мы – не фавориты

AdminНет комментариев
Добавлено

Себастьян Феттель показал лучшее время в предпоследний день тестов в Барселоне. На этом немец завершил предсезонную подготовку, и, подводя итоги работы, вновь отметил, что у Mercedes преимущество в скорости.

Себастьян Феттель: «Сегодня ветер довольно сильно дестабилизировал машину, что стало проблемой для всех гонщиков. Условия на трассе не были идеальными, если точнее – они были худшими за все дни тестов. Однако я продолжаю придерживаться мнения, что наша машина стала лучше, но ещё предстоит много работы, поскольку на прямых SF1000 не так быстра, как хотелось бы.

Читайте также:  В Toro Rosso представили STR14

Соперники выглядят быстрее, мы не фавориты. Судя по всему, преимущество у Mercedes. Однако у нас сильная команда, и мы сможем дать им ответ.

Я не хочу вдаваться в подробности, но сейчас сложно давать оценки, поскольку мы ещё не видели реальной силы топ-команд, ведь все работали с разным уровнем топлива и на разной резине. С интересом хочу узнать, на каких позициях мы окажемся в Австралии. Думаю, только там мы получим ответы. По ходу сезона мы узнаем, какого прогресса позволит добиться наша машина, ведь сейчас мы точно не самые быстрые.

Читайте также:  Латифи начнёт тесты Williams

По результатам тестов легко сделать ошибочные выводы, но в этот раз мы не попадём в эту ловушку. Мы приедем в Мельбурн, оценим расстановку сил, и в Бахрейне будем лучше представлять себе картину. Мы стремимся к победам в гонках и чемпионате, не паникуем, как кто-то мог подумать по нашим отдельным комментариям. Мы знаем, в каких областях должны прибавить».

Себастьян Феттель так же прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса: «Мы не можем закрывать глаза на происходящее, но и панику сеять тоже не надо».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Джеймс Эллисон: Жаль на тестах терять полдня в боксах

Норрису не нравится, что на тестах все пользуются DRS

Штайнер: Мы должны прогрессировать в 2020-м

Райкконен: Пока ты в форме, возраст не имеет значения

Прост: Надо доказать Даниэлю, что Renault хорошо работает

Закрыть