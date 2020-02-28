Штайнер: Все машины вполне сравнимы по скорости

Подводя итоги зимних тестов в Барселоне, руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда лучше готова к сезону, чем год назад.

Гюнтер Штайнер: «Концовка тестов проходит нормально, небольшие проблемы у нас были только в прошлую пятницу, но в остальные дни нам всегда удавалось выполнить запланированную программу.

Полагаю, борьба в этом сезоне обострится, машины всех команд вполне сравнимы по скорости. Не знаю, как изменится картина, когда все доберутся до Австралии, но в заключительный день тестов вывод напрашивается именно такой.

Разумеется, нам есть над чем работать, и я надеюсь, что до отправки в Мельбурн мы успеем справиться с большинством задач, которые перед нами стоят. Какие позиции занимает Haas, я пока не могу сказать, но результаты в средней группе команд будут очень плотные, поэтому мы можем оказаться как в лидерах этой группы, так и среди аутсайдеров. Думаю, лучше дождаться Австралии, и после квалификации станет понятно, кто на что способен.

На тестах мы мало обращали внимания на других, сосредоточились на своей работе, стараясь разобраться со своей машиной, и пока нам представляется, что нам удалось добиться прогресса по сравнению с прошлым годом. Но как всё будет выглядеть, когда начнутся гонки, мы не знаем.

Сложно сказать, хотя если вы ждёте, что я скажу, что мы будем бороться за победы, то это зря. Проблема всегда одна: мы не знаем, насколько быстры наши соперники. Но я думаю, что наша машина лучше, чем прошлогодняя, она стабильнее ведёт себя на трассе, мы лучше понимаем, на что она способна, и в целом мы лучше готовы к сезону, чем в 2019-м».