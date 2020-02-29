Джеймс Эллисон: С надёжностью ещё нужно поработать

В пятницу на тестах Mercedes обошлось без проблем. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон вновь поделили день на двоих…

Джеймс Эллисон, технический директор: «Приятно завершить напряженную двухнедельную программу зимних тестов на первой строчке. Сегодня мы без проблем отработали всю программу, в том числе в квалификационном режиме, выясняя, как эффективнее подготовить мягкие шины к началу быстрого круга.

Новая машина была быстра на тестах, мы с интересом исследовали её потенциал. Очевидно, что нужно ещё поработать с надёжностью, чтобы добиться привычных для нас стандартов к началу сезона. Думаю, если с этим всё получится, то у нас

хорошие шансы на высокий результат в Мельбурне».

Валттери Боттас (1-й): «Я могу быть доволен тем, что максимально использовал время на тестах, потеряв всего несколько миль из-за незначительных проблем. Я работал на коротких и длинных сериях кругов, смог почувствовать машину, тренировал старт. Я чувствую, что мы смогли прибавить во всём и успешно провели тесты.

Впереди две важные недели. Нужно обработать собранную информацию и использовать её для подготовки к этапу в Мельбурне».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Мы сделали это! Как удивительно быстро пролетели эти две недели! Команда проделала огромный объём работы на трассе и на базе. Новая машина стала шагом вперёд по сравнению с прошлогодней, но есть несколько проблем, которые нужно решить перед Мельбурном.

Я полностью доверяю команде и знаю, что наши парни сделают всё возможное, чтобы мы приехали в Австралию в максимально хорошей форме. До начала нового сезона всего две недели. С нетерпением его жду».