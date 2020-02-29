Джордж Расселл: Команда лучше готова, чем год назад

В пятницу в Барселоне за рулём Williams работал Джордж Расселл. Британец показал девятое время и отметил, что команда лучше готова к началу сезона, чем год назад.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Последний день тестов прошёл в хороших условиях – с утра было прохладно, а днём небольшая облачность. В ночь на четверг прошёл дождь, но сегодня трасса была в хорошем состоянии. Джордж вернулся за руль и отработал по той же программе, что и Николас вчера.

С утра мы работали над скоростью с мягкими шинами и оценивали финальные варианты настроек. Во время обеденного перерыва мы провели полную имитацию предстартовой подготовки, а затем приступили к работе на длинных сериях на жёстких шинах. Как и Николас накануне, Джордж провёл продуктивный день, корректируя настройки и вспоминая, как работать с резиной на гоночной дистанции.

В целом, мы хорошо поработали на тестах и выжали максимум из нового шестидневного формата тестов. Каждый день, за одним исключением, мы проезжали по сто и более кругов, сделав практически всё, что мы планировали».

Джордж Расселл (9-й): «Продуктивный день – мы проехали практически столько кругов, сколько хотели. С утра провели имитацию квалификации, а днём – имитацию гонки. Удалось проехать много кругов и хорошо подготовиться к этапу в Австралии.

Нет сомнений, что команда в лучшей форме, чем в прошлом году, но мы не переоцениваем свои возможности. Я настроен оптимистично относительно того, что в Мельбурне мы сможем побороться с соперниками, но до приезда на трассу мы не можем быть в этом уверены. И я, и команда собираемся приложить все усилия, чтобы выжать максимум из машины».