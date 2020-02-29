Эстебан Окон: Мы готовы к первой гонке

В финальный день тестов в Барселоне Renault работала с двумя гонщиками – с утра за руль R.S.20 садился Даниэль Риккардо, а днём его сменил Эстебан Окон. В команде довольны проделанной работой за две недели тестов и готовы к первому этапу сезона в Мельбурне.

Даниэль Риккардо (3-й): «Я вполне доволен своей работой. Тот факт, что я возглавил протокол утренней сессии, стал приятным бонусом – отличное завершение предсезонных тестов. Однако это всё же тесты, так что я бы не придавал результату большое значение.

Утром мы решили некоторые проблемы, оставшиеся со вчерашнего дня. Если говорить о прошедшей неделе, то она получилась позитивной для нас. Баланс машины стал лучше, мы оценили различные настройки, и с надёжностью нет проблем. Если не ошибаюсь, то двигатели Renault на тестах проехали максимальную дистанцию, чем когда-либо. Учитывая это, а также результаты в последние два дня, мы видим обнадёживающие признаки перед стартом сезона в Австралии».

Эстебан Окон (6-й): «Хороший день, и машина была быстра. Мы продолжили работу, начатую вчера, и сегодня машина управлялась лучше всего за все две недели тестов, так что я доволен. В конце дня мы потренировали пит-стопы – приятно, что парни показывали стабильную скорость.

В целом, позитивный день, и я доволен тем, как всё прошло. Здорово завершить тесты, проехав много кругов. Остаются области, в которых мы должны прибавить, но я готов отправиться в Мельбурн на первую гонку».

Сирил Абитебул, руководитель команды: «Сегодняшний день стал кульминацией беспроблемных и продуктивных предсезонных тестов, так что мы довольны своей работой. Машина R.S.20 во многом соответствует ожиданиям, и благодаря прогрессу, достигнутому за зиму на базах в Энстоуне и Вири, все компоненты машины, которые мы получали, были на трассе вовремя и высокого качества. Благодаря этому за две недели мы смогли протестировать практически всё без серьёзных проблем.

Сначала мы сконцентрировались на оценке основных характеристик машины и оценке надёжности шасси и двигателя, а затем переключились на работу с настройками – некоторые идеи оказались интересными, некоторые – нет.

Мы очень довольны надёжностью, которую на протяжении шести дней демонстрировали силовые установки на нашей машине и на машине клиентов из McLaren. Скорость соответствует ожиданиям, и это позитивный знак – корреляция данных находится на высоком уровне, и это будет иметь критическое значение, ведь мы подготовили очень агрессивный план модернизации машины.

Что касается нашего уровня конкурентоспособности, то учитывая очень плотную борьбу в средней группе, сейчас очень сложно давать какие-то оценки, так что давайте дождёмся гонок».