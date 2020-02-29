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Автоспорт

Изола: Три дня тестов прошли без осложнений

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Шинники Pirelli остались довольны итогами тестов, с их точки зрения всё прошло без осложнений, разве что разница в скоростях между двумя самыми жёсткими составами оказалась чуть больше расчётной.

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Вторая часть тестов прошла очень продуктивно, хотя вчера на работе сказались дождь и порывистый ветер, из-за которых пришлось несколько скорректировать программу. Вероятно, поэтому результаты прохождения кругов были не столь высокими, но времени ещё оставалось достаточно.

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С нашей точки зрения, эти три дня прошли без осложнений. У нас также была возможность сравнить стандартную резину состава C2 с передними шинами новой конструкции, созданными с учётом больших нагрузок, которые передняя часть машины будет испытывать в профилированном повороте трассы в Зандфорте.

Новая конструкция более жесткая, но мы также увеличивали давление в стандартных шинах состава C2 до 2PSI – это рекомендовано специально для Зандфорта. Мы получили от команд неплохие отзывы об обоих вариантах и проанализируем, какой из них эффективнее, как только у нас будет больше информации о характеристиках голландской трассы.

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Если говорить о разнице в скоростях, то между составами C5 и C4 она составила порядка 0,45 секунды. Между C3 и С2 0,3 секунды – несколько больше, чем мы ожидали.

Подготовка к Австралии завершена, и после шести дней тестов всем хочется, чтобы поскорее вновь начались гонки».

Источник:www.f1news.ru
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