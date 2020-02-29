Марио Изола ответил Льюису Хэмилтону

На встрече с прессой в заключительный день тестов в Барселоне Льюис Хэмилтон призвал Pirelli работать лучше и к сезону 2021 году подготовить более качественные шины.

Реагируя на эти слова шестикратного чемпиона мира Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli, сказал: «Прежде всего важно то, что мы сейчас в процессе составления перечня задач на 2021 год, поскольку по ходу прошлого сезона разговоров было много, но мы так и не смогли договориться. В определённый момент мы сказали: «ОК, давайте сосредоточимся на подготовке к 2021 году». И теперь мы хотим понять, какие задачи перед нами поставят.

Приоритетная цель – снизить перегрев резины. Вторая задача, тоже очень важная – расширить диапазон рабочих температур, об этом тоже говорят все гонщики.

Разумеется, в перечне этих задач есть и такие параметры, как определённая разница в скоростях между шинами разных составов, уровень деградации, ресурс и так далее. Но, прислушиваясь к комментариям гонщиков, мы понимаем, что основное внимание надо уделить перегреву и рабочему диапазону, а эти две задачи взаимосвязаны».

В Pirelli уже приступили к тестам опытных образцов 18-дюймовых шин, которые будут использоваться начиная с 2021 года. В феврале Шарль Леклер испытывал такую резину на трассе в Хересе, пилотируя специально подготовленную переходную модель Ferrari.

«Я разговаривал с Шарлем. По трассе в Хересе машины Формулы 1 ездят не часто, поэтому пока его мнение несколько субъективное, но, по его словам, ощущение такое, что 18-дюймовые шины меньше подвержены перегреву.

Возможно, этому способствует их увеличенный диаметр, шина охлаждается сама, но может быть, этот эффект связан с чем-то другим. Но я полагаю, что мы движемся в правильном направлении, хотя процесс только начинается…»

При этом Изола предвидит, что гонщики будут недовольны шинами образца 2019 года, которые используются и в 2020-м: «Я знаю, что у гонщиков будут проблемы с перегревом резины, поскольку это такие же шины, как в прошлом году. Пока у нас нет другого решения, кроме повышения давления, поскольку скорости выросли. Если машина едет быстрее, это значит, что шины испытывают более серьёзные нагрузки, поэтому давление должно быть на более высоком уровне, других вариантов нет».