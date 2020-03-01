Ф2: Педро Пике лидирует в первый день тестов в Бахрейне

В первый день предсезонных тестов Формулы 2 в Бахрейне лучшее время показал Педро Пике, гонщик Charouz Racing System и дебютант молодёжной серии.

В течение дня он периодически входил в тройку самых быстрых гонщиков, но всё-таки уступал Луи Делетразу, своему более опытному напарнику, задававшему тон в первой сессии и довольно долго лидировавшего во второй.

Затем на первую строчку поднялся Нобухару Мацусита, представитель MP Motorsport, чьё время оставалось лучшим почти до самого конца второй сессии, но на последних минутах Пике, очень быстро разобравшийся с новыми 18-дюймовыми шинами, проехал круг за 1 мин. 41,877 секунды.

Третье время в воскресенье показал Джехан Дарувала, пилотирующий машину Carlin. Четвёртый результат остался за Роем Ниссани, гонщиком Trident, который в течение дня не отличался скоростью, но в самом конце сессии заметно прибавил.

Пятую строчку протокола занял Маркус Армстронг – он стал лучшим из пилотов ART Grand Prix.

Самым быстрым из российских гонщиков был опытный Артём Маркелов, в этом году вернувшийся в Формулу 2 в составе HWA Racelab, у него 9-е время. Роберт Шварцман показал 15-й результат за рулём машины команды Prema, Сергей Сироткин, заменивший на тестах в Бахрейне Кристиана Лундгарда в ART – 16-й. Никита Мазепин, выступающий за Hitech GP, по итогам дня оказался на 21-й строчке.

Напарнику Шварцмана Мику Шумахеру совсем немного не хватило, чтобы войти в первую десятку – у сына семикратного чемпиона мира 11-е время.

Несколько раз сессия прерывалась красными флагами, когда машины по тем или иным причинам останавливались на трассе, в частности, в такой ситуации побывал и Сергей Сироткин.

Завтра тесты продолжатся, утренняя сессия стартует в 11.45.

Результаты второй сессии

Пилот

Команда

Время/Разница

1. П.Пике

Charouz Racing System

1:41.877

2. Н.Мацусита

MP Motorsport

+0.193

3. Д.Дарувала

Carlin

+0.286

4. Р.Ниссани

Trident

+0.440

5. М.Армстронг

ART Grand Prix

+0.454

6. Ш.Гелаэль

DAMS

+0.572

7. Т.Диллман

Trident

+0.591

8. Л.Делетраз

Charouz Racing System

+0.621

9. А.Маркелов

HWA Racelab

+0.627

10. Ю.Цунода

Carlin

+0.648

11. М.Шумахер

Prema

+0.687

12. Д.Тиктум

DAMS

+0.784

13. Д.Эйткен

Campos Racing

+0.836

14. К.Айлотт

Virtuosi Racing

+0.909

15. Р.Шварцман

Prema

+0.950

16. С.Сироткин

ART Grand Prix

+1.059

17. Ф.Другович

MP Motorsport

+1.124

18. Г.Ю Чжоу

Virtuosi Racing

+1.274

19. Л.Гиотто

Hitech GP

+1.742

20. Д.Алези

Trident

+2.034

21. Н.Мазепин

Hitech GP

+2.129

22. Г.Самайя

Campos Racing

+3.772

23. М.Сато

Trident

+4.237