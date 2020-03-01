Ф3: Марк Уэббер займётся карьерой Оскара Пиастри

Марк Уэббер займётся карьерой своего молодого соотечественника Оскара Пиастри, прошлогоднего победителя Еврокубка Формулы Renault, в 2020-м дебютирующего в Ф3 в составе команды Prema.

Пиастри подписал контракт с агентством Jam Sports Management, совладельцами которого являются австралийский ветеран Формулы 1 и его супруга. Уэббер будет опекать 18-летнего гонщика как на трассе, так и за её пределами, и представлять его интересы на переговорах с командами.

«Оскар производит хорошее впечатление, – отметил Марк. – Мне нравится, что он продолжает своё образование и занимается всем тем, чем обычно занимаются ребята его возраста, но совмещая это с гонками. Похвально, что при этом он демонстрирует и самодисциплину, и целеустремлённость.

То, что в прошлом году Оскару удалось добиться в Формуле Renault, тоже заслуживает высокой оценки. Когда он надевает шлем, то становится другим человеком, это невероятно.

У Оскара отличные отношения с Renault (Пиастри входит в состав Академии Renault Sport), они в него инвестируют, веря, что на него можно делать ставку, и будут следить за его успехами, а это здорово и для него, и для всего австралийского автоспорта, поскольку он постарается добраться до самой сложной гоночной категории, до Формулы 1».