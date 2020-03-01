Гонка MotoGP в Катаре отменена из-за коронавируса

Критическая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, продолжает сказываться на международном спортивном календаре: отменена гонка MotoGP в Катаре.

Первый этап сезона, запланированный на следующий уик-энд, должен был пройти на трассе Losail International Circuit, но правительство Катара ввело дополнительные ограничения на въезд в страну граждан Италии и Японии.

Из-за этого вечером в воскресенье Международная мотофедерация FIM была вынуждена объявить об отмене Гран При Катара для самого мощного и престижного класса MotoGP.

При этом гонки классов Moto2 и Moto3 всё-таки состоятся, поскольку их участники уже находятся в Катаре, где в воскресенье завершились трёхдневные предсезонные тесты.

Нельзя исключать, что сегодняшнее решение FIM может повлечь отмену некоторых других выездных этапов первой фазы сезона MotoGP, в частности в Таиланде, США или Аргентине – все они должны пройти в марте и апреле.