Хейкки Ковалайнен: Я бы многое сделал по-другому

Бывший гонщик Формулы 1 Хейкки Ковалайнен готовится к своему шестому сезону в японской серии Super GT, уверяя, что он по-прежнему в хорошей форме.

«Я каждый год прислушиваюсь к своим ощущениям, и, конечно, в какой-то момент задумаюсь о завершении карьеры, но пока таких намерений нет, – сказал 38-летний финн в интервью Iltalehti. – У меня по-прежнему высокая мотивация, и я работаю на достаточно хорошем уровне.

Но когда придётся заканчивать с гонками, полагаю, что мне будет легко принять такое решение. Чем займусь потом, пока не могу сказать, там будет видно».

Уже довольно давно Ковалайнен и его английская супруга, Кэтрин Хайд, живут в Абу-Даби, поскольку оттуда ближе летать в Японию, Таиланд и в Малайзию, где проходят этапы Super GT.

«Я долго жил в Англии и Швейцарии, но потом подумал, что для гонщика удобнее жить в Абу-Даби, – пояснил Хейкки. – Формула 1 для меня закончилась несколько раньше, чем я предполагал, но карьера продолжается. Хотя не думаю, что после её завершения я останусь жить здесь. Скорее всего вернусь в Финляндию. Я всё время скучаю по родине. Мы с женой уже обсуждали эту тему. Кстати, она уже неплохо говорит по-фински».

С 2007-го по 2013 гг. Ковалайнен выступал в Формуле 1, провёл 111 Гран При за такие команды, как Renault, McLaren и Lotus, впоследствии переименованную в Caterham. За это время он четыре раза поднимался на подиум и одержал одну победу – выиграл Гран При Венгрии 2008 года. В конце 2013-го он провёл две гонки за Lotus F1 Team (через два года вновь ставшей заводской командой Renault), заменяя Кими Райкконена.

«Победа в Венгрии – самый яркий момент за время выступлений в Формуле 1. Но если смотреть на вещи шире, то годы, проведённые вместе с Renault и McLaren были отличными, это замечательные команды и там работают прекрасные люди. Но сейчас я понимаю, что многое сделал бы по-другому, – честно признаёт Ковалайнен. – Я не был по-настоящему готов к работе в McLaren, и всё сложилось не так, как должно было. С другой стороны, в Формуле 1 определённые вещи приходят только с опытом. Так что нет смысла рассуждать о том, как всё могло бы быть.

Тема Формулы 1 для меня давно закрыта, я уже об этом не думаю. Но я горжусь тем, что имел отношение к этому сообществу, я получил неплохой опыт и немало попутешествовал по миру.

В McLaren моим напарником был Льюис Хэмилтон, соперничать с этим крутым парнем очень сложно. Недостаточно быть просто быстрым, надо было каждый раз, каждый день выкладываться на 100%. Это крайне утомительно, и мне просто не хватало сил на весь сезон.

Теперь Валттери Боттас его напарник, и в удачный день ему удаётся одолеть Льюиса. Но надо стараться, чтобы средних уик-эндов было как можно меньше, потому что Хэмилтон всегда выступает на очень высоком уровне, у него почти не бывает неудачных гонок. И всё-таки опередить его можно, хотя это и непросто.

Что касается Кими, сложно сказать, как долго он собирается выступать в Формуле 1 – возможно, ещё пару лет. Его карьера была долгой и успешной, это заслуживает высокой оценки. Выступать столько лет и остаться конкурентоспособным очень непросто. Но сейчас Кими в такой ситуации, что может сам выбирать, когда завершать карьеру».