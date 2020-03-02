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Автоспорт

Алонсо: Возможно, я проведу одну гонку до Indy 500

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Главная задача Фернандо Алонсо в 2020 году – успешное выступление в гонке Indy 500. Это будет уже третья попытка испанца покорить знаменитую трассу в Индианаполисе, первые две по разным причинам закончились неудачно, хотя в 2017-м он привлёк к себе внимание, когда показал 5-е время в квалификации и по ходу гонки лидировал на протяжении 27 кругов, но незадолго до финиша на его машине отказал двигатель Honda.

Теперь Алонсо предстоит выступить на машине команды Arrow McLaren SP с двигателем Chevrolet, но он не исключает, что кроме Indy 500 возможно его участие и в некоторых других гонках.

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«Это было одной из тем переговоров, которые я вёл с командами (Andretti и McLaren SP), мне хотелось услышать, что они об этом думают. Вопрос остаётся открытым, к нему можно вернуться, – сказал Алонсо. – Звучали мнения, что по ходу сезона у меня будет возможность выступить в обычной гонке IndyCar, чтобы почувствовать, что это такое, и получить дополнительный опыт.

Может быть, это произойдёт до Indy 500 и позволит немного лучше подготовиться, ведь в этом году я не участвую ни в Формуле 1, ни в WEC, поэтому моей последней гонкой был ралли-рейд «Дакар», где требуется совершенно другой стиль пилотирования.

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Так что, возможно, я проведу одну гонку до Indy 500 или дополнительные тесты, что тоже мне поможет, даже если они пройдут не на овальном автодроме.

Переговоры продолжаются, и такая возможность тоже в какой-то мере повлияла на моё решение присоединиться к McLaren SP. Всё, что я смогу предпринять до Indy 500, будет способствовать более качественной подготовке, поскольку в оставшееся время мне бы хотелось действовать чуть более активно.

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Но на подготовке могут сказаться какие-то другие факторы, и мне бы не хотелось создавать для команды какие-то проблемы. Есть ряд моментов, которые мне предстоит с ней обсудить – у Сэма Шмидта (совладельца McLaren SP), Зака Брауна и Жиля де Феррана намного больше опыта, чем у меня – и мы прикинем, как лучше всего готовиться».

Источник:www.f1news.ru
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