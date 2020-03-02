Директор Академии Renault в карантине из-за коронавируса

Мы уже рассказывали, что слушатель молодёжной Академии Renault Кристиан Лундгард пропускает тесты Формулы 2 в Бахрейне, поскольку на две недели помещён в карантин из-за вспышки коронавируса в гостинице в Тенерифе, где тренировались гонщики Академии.

Сегодня пресс-служба французской команды подтвердила, что помимо Кристиана, в карантине два других молодых гонщика – Чао Коллет и Адриен Давид. Вместе с ними в том же отеле оказался и директор молодёжной Академии Renault Миа Шаризман.

«Renault Sport Racing подтверждает, что Миа Шаризман, директор Renault Sport Academy, и троё наших гонщиков – Кристиан Лундгард, Чао Коллет и Адриен Давид – остаются на Тенерифе в отеле, где у одного из постояльцев был выявлен коронавирус, – говорится в заявлении французской команды. – Местные органы здравоохранения провели проверки и не выявили ни у одного из наших представителей признаков вируса. Они все в хорошей физической форме и продолжают тренировки на территории отеля.

Наши гонщики выражают благодарность отелю за поддержку и обеспечение им максимального комфорта.

Парни, не теряйте присутствия духа. Скоро увидимся».