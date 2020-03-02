Ф3: ДеФранческо быстрее всех на тестах в Бахрейне

Канадский гонщик итальянского происхождения Девлин ДеФранческо оказался быстрее всех в первый день тестов Формулы 3 в Бахрейне.

В течение первой и половины второй сессии пилот команды Trident не привлекал к себе особого внимания, но за полтора часа до завершения работы на трассе проехал круг за 1 мин. 47,547 секунды.

Какое-то время этот результат оставался лучшим, но затем его перекрыл бразильский представитель Charouz Racing System Игор Фрага, действующий чемпион Toyota Racing Series, улучшив на 0,49 секунды.

Однако под самый конец сессии ДеФранческо вновь вернулся на первую строчку протокола, проехав круг за 1 мин. 46,844 секунды.

Буквально несколько тысячных ему уступил Алекс Перони из Campos, третий результат показал Ричард Ферсхор, выступающий за MP Motorsport.

Российский гонщик Александр Смоляр, пилотируя машину ART, завершил день с седьмым временем, что для дебютанта Формулы 3 неплохо.

Также стоит отметить 13-й результат Софии Флёрш, недавно подписавшей контракт с Campos. Кстати, в течение сессии она довольно долго была вообще среди самых быстрых.

Дневная сессия дважды прерывалась красными флагами из-за того, что сначала на трассе остановилась машина Калана Уильямса, выступающего за Jenzer Motorsport, а затем технические проблемы возникли у Тео Пуршера, гонщика ART.

Завтра тесты продолжатся, утренняя сессия стартует в 9.00

Результаты второй сессии

Пилот

Команда

Время/Разница

1. Д.ДеФранческо

Trident

1:46.844

2. А.Перони

Campos Racing

+0.016

3. Р.Ферсхор

MP Motorsport

+0.075

4. С.Фернандес

ART Grand Prix

+0.192

5. Т.Пуршер

ART Grand Prix

+0.249

6. Б.Фискал

MP Motorsport

+0.280

7. А.Смоляр

ART Grand Prix

+0.429

8. Л.Цендели

Trident

+0.629

9. И.Фрага

Charouz Racing System

+0.654

10. Н.Кари

Charouz Racing System

+0.686

11. Ф.Мальвестити

Jenzer Motorsport

+0.756

12. Л.Лоусон

Hitech GP

+0.865

13. С.Флёрш

Campos Racing

+1.055

14. М.Фьютрелл

Hitech GP

+1.075

15.К.Новала

Carlin

+1.110

16. Д.Хауег

Hitech GP

+1.131

17. Э.Ахмед

Carlin

+1.160

18. Л.Сарджент

Prema

+1.171

19. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

+1.221

20. Д.Дуэн

HWA Racelab

+1.229

21. О.Колдуэлл

Trident

+1.356

22. Л.Даннер

MP Motorsport

+1.375

23. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

+1.419

24. К.Дас

Carlin

+1.591

25. А.Деледда

Campos Racing

+1.818

26. Д.Шумахер

Charouz Racing System

+1.925

27. М.Наннини

Jenzer Motorsport

+3.677

28. Ф.Вести

Prema

+4.035

29. О.Пиастри

Prema

+5.292