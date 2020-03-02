Формула E: Кэссиди показал лучшее время на тестах

Ник Кэссиди показал лучшее время среди всех участников тестов новичков Формулы E, проходивших в воскресенье в Марракеше, причём ему удалось проехать круг быстрее, чем кому-либо из основных гонщиков команд электрической серии, соревновавшихся на марокканской трассе в этот уик-энд.

Новозеландец, действующий чемпион японской Super Formula, работал на тестах с Virgin Racing и показал результат на уровне 1 мин. 16,467 секунды, что почти на полсекунды лучше второго времени Серхио Сетте Камары, пилотировавшего машину Dragon.

День был разбит на две трёхчасовых сессии, в тестах участвовали все 12 команд Формулы E, но их машины пилотировали гонщики, ранее никогда не выступавшие на этапах этого чемпионата.

Третий и четвёртый результаты дня остались за Филипе Альбукерке и Нико Лапьером, работавших с DS Techeetah. Кстати, Лапьер буквально в последний момент заменил Джеймса Росситера, тест-пилота команды, который формально утратил право участвовать в тестах новичков, поскольку в пятницу провёл официальную тренировку, заменяя заболевшего Жана-Эрика Верня.

Все гонщики первой четвёрки проехали круги лучше, чем Антониу Феликс да Кошта, в субботу выигравший в Марракеше и квалификацию, и гонку. Более того, время Кэссиди – это новый рекорд круга для машин Формулы E на этой трассе.

Чемпионка женской W Series Джейми Чэдвик, работавшая на тестах с командой Jaguar, показала 13-е время, уступив результату Кэссиди 1,254 секунды.