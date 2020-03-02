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Автоспорт

В Ferrari подтвердили поездку в Австралию

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Сегодня промоутеры Гран При Австралии опубликовали официальное заявление о том, что первый этап сезона состоится. При этом была сделана оговорка, что правительство страны рассматривает возможность ввода ограничений для людей, прибывших из Италии, из-за коронавируса, поэтому решение о проведении гонки не гарантирует допуск абсолютно всех сотрудников команд Формулы 1 в страну.

Вслед за этим появились сообщения, что сотрудники команд, которые прибудут из Италии, пройдут карантин, прежде чем смогут попасть на трассу Альберт-парк. В Ferrari поспешили опровергнуть эту информацию, отметив, что никто из её сотрудников не будет проходить карантин.

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«Вопреки некоторым сообщениям, для персонала команды, который прибудет в Австралию, не предусмотрен профилактический карантин из-за коронавируса, – приводит заявление Ferrari итальянский Sky Sport. – Мы следим за развитием ситуации, но прямо сейчас нет никаких препятствий от FIA, Формулы 1, итальянский властей и властей других стран, для вылета в Австралию и Бахрейн. Мы подтверждаем выезд на эти этапы».

Источник:www.f1news.ru
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