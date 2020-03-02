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Автоспорт

Во Вьетнаме ограничили въезд в страну для итальянцев

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Мы писали о планах Вьетнама отреагировать на вспышку коронавируса в Италии. По распоряжению местных властей, с 3 марта итальянцы больше не смогут пользоваться правом безвизового въезда в страну, хотя последние пять лет они могли находиться во Вьетнаме без визы 15 дней.

В конце февраля такая же мера была введена по отношению к гражданам Южной Кореи, где зарегистрировано более 4300 случаев заболевания, 22 из которых – с летальным исходом.

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Ограничение на въезд коснётся не только Pirelli, AlphaTauri, Ferrari, но и Haas F1, Alfa Romeo, ведь они получают силовые установки Ferrari, и итальянские мотористы сопровождают команды по всему миру. Пока неясно, как это нововведение повлияет на подготовку команд к Гран При Вьетнама, намеченному на 3-5 апреля.

Источник:www.f1news.ru
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