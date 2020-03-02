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Понедельник, 2 марта, 2020
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Автоспорт

Уэстакотт: Гран При Австралии состоится

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После отмены первой гонки сезона MotoGP в Катаре из-за коронавируса промоутер Гран При Австралии Эндрю Уэстакотт выпустил официальное заявление о том, что этап состоится.

Эндрю Уэстакотт: «Здоровье и безопасность каждого человека во время Гран При Австралии имеют для нас первостепенное значение. У Australian Grand Prix Corporation есть надёжные механизмы контроля за здоровьем, безопасностью и управления чрезвычайными ситуациями на каждом мероприятии.

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Мы взаимодействуем с органами здравоохранения, с государственными медицинскими службами. Мы внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к мнению экспертов в этой области, к руководству органов здравоохранения Австралии и штата Виктория. В Формуле 1 подтвердили проведение Гран При Австралии и мы с нетерпением ждём возможности принять команды в ближайшие недели».

Организаторы подчёркивают, что решение о проведении гонки не гарантирует допуск абсолютно всех сотрудников Формулы 1. Правительство Австралии рассматривает ограничения на поездки в Италию и из Италии, где вирус особенно активен.

Источник:www.f1news.ru
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