Уэстакотт: Гран При Австралии состоится

После отмены первой гонки сезона MotoGP в Катаре из-за коронавируса промоутер Гран При Австралии Эндрю Уэстакотт выпустил официальное заявление о том, что этап состоится.

Эндрю Уэстакотт: «Здоровье и безопасность каждого человека во время Гран При Австралии имеют для нас первостепенное значение. У Australian Grand Prix Corporation есть надёжные механизмы контроля за здоровьем, безопасностью и управления чрезвычайными ситуациями на каждом мероприятии.

Мы взаимодействуем с органами здравоохранения, с государственными медицинскими службами. Мы внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к мнению экспертов в этой области, к руководству органов здравоохранения Австралии и штата Виктория. В Формуле 1 подтвердили проведение Гран При Австралии и мы с нетерпением ждём возможности принять команды в ближайшие недели».

Организаторы подчёркивают, что решение о проведении гонки не гарантирует допуск абсолютно всех сотрудников Формулы 1. Правительство Австралии рассматривает ограничения на поездки в Италию и из Италии, где вирус особенно активен.