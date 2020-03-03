Артём Маркелов: Я хочу выиграть титул!

Артём Маркелов возвращается в Формулу 2 после годичного перерыва. Российский гонщик команды HWA Racelab отработал три дня на тестах в Бахрейне, после чего в беседе с F1News.ru подвёл итоги работы на трассе и рассказал о задаче на сезон.

Артём Маркелов: «Тесты прошли хорошо и продуктивно, поэтому мы очень довольны результатом. Команда попробовала много различных настроек на квалификацию и гонку – по вечерам я, в основном, работал на длинных сериях. Мы оценивали, какую дистанцию выдерживают шины в условиях достаточно жаркой погоды. Сегодня погода не мешала, но в понедельник дул сильный ветер, из-за чего на трассе было очень много песка. В основном песок мешал фотографам, засоряя им объективы.

Мы на 95% выполнили намеченную программу, хотя из-за красных флагов не всё успели сделать. В основном, всё получилось. В первый день тестов, когда у Алези сломалась машина, мы даже выполнили часть его программы, чтобы не терять время.

Кроме того, мы работали с новыми 18-дюймовыми шинами, пытаясь как можно лучше понять их особенности, оценить поведение на короткой и длинной дистанции с разными настройками в различных погодных условиях. Разница с прошлогодней резиной заметна, но в чём именно она заключается – я не могу сказать, поскольку это один из секретов, который мы выяснили во время тестов.

Задача на сезон? Я хочу, наконец, выиграть титул!»

Сразу после завершения тестов Маркелов отправился в аэропорт, чтобы ночным рейсом вернуться в Москву. Отвечая на вопрос, что он собирается предпринять, чтобы не подвергать риску здоровье за две недели до начала сезона, Артём пошутил: «Буду тихо сидеть дома и никого не трогать».