Боттас: Мы готовы использовать DAS в Мельбурне

На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes представила инновационную систему рулевого управления DAS. Валттери Боттас заявил, что команда достаточно протестировала новинку и готова использовать её на первом этапе сезона в Мельбурне.

Валттери Боттас: «Мы не видим причин, которые помешают нам использовать DAS на этапе в Австралии. Система отлично работает, мы всё лучше узнаём её особенности, проблем нет, так что всё в порядке.

Для того, чтобы выжимать максимум из машины, нужно выжимать максимум из всех систем, в том числе из новых, нужно быть «королём машины». Мы с Льюисом пытаемся выжать всё из DAS, и, разумеется, я пытаюсь найти способ использовать её эффективнее. Тем не менее, мы с Льюисом делимся всей информацией, всем, что нам удаётся найти, поэтому нет сомнений, что мы оба добьёмся максимума от DAS».