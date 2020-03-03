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Автоспорт

Боттас: Мы готовы использовать DAS в Мельбурне

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На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes представила инновационную систему рулевого управления DAS. Валттери Боттас заявил, что команда достаточно протестировала новинку и готова использовать её на первом этапе сезона в Мельбурне.

Валттери Боттас: «Мы не видим причин, которые помешают нам использовать DAS на этапе в Австралии. Система отлично работает, мы всё лучше узнаём её особенности, проблем нет, так что всё в порядке.

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Для того, чтобы выжимать максимум из машины, нужно выжимать максимум из всех систем, в том числе из новых, нужно быть «королём машины». Мы с Льюисом пытаемся выжать всё из DAS, и, разумеется, я пытаюсь найти способ использовать её эффективнее. Тем не менее, мы с Льюисом делимся всей информацией, всем, что нам удаётся найти, поэтому нет сомнений, что мы оба добьёмся максимума от DAS».

Источник:www.f1news.ru
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