Новое на сайте

еще
Вторник, 3 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФ3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов
Автоспорт

Ф3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов

AdminНет комментариев
Добавлено

Лиам Лоусон показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик команды Hitech GP проехал свой лучший круг в дневной сессии за 1:46.365. Второй результат дня у Клемента Новалака из Carlin, третье время у гонщика Campos Алекса Перони.

В утренней сессии лучшее время показал Давид Шумахер, но днём немецкий гонщик стал только 25-м. Российский гонщик ART Александр Смоляр показал 14-е время в утренней сессии и 26-е в дневной. Джейк Хьюз, пропустивший первый день тестов и первую половину второго дня, выехал на трассу после перерыва. Гонщик HWA показал седьмое время.

Сильный ветер и песок усложняли работу на трассе, но красные флаги появились лишь однажды – в самом конце сессии Нико Кари остановился на трассе, после чего тесты было решено не возобновлять.

Во вторник гонщики Формулы 3 проведут заключительный день тестов перед началом сезона. Начало заездов – в 9 утра по местному времени.

Читайте также:  Экклстоун: В Liberty Media спешат с новыми гонками

Результаты дневной сессии

Пилот
Команда
Время
Круги

1. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1:46.365
25

2. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1:46.884
35

3. А.Перони
Campos Racing
1:46.902
37

4. Л.Сарджент
PREMA Racing
1:46.936
38

5. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1:47.068
27

6. О.Пиастри
PREMA Racing
1:47.090
36

7. Д.Хьюз
HWA RACELAB
1:47.200
44

8. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1:47.201
28

9. С.Фернандес
ART Grand Prix
1:47.261
35

10. Д.ДеФранческо
Trident
1:47.264
34

11. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1:47.339
27

12. С.Флёрш
Campos Racing
1:47.436
33

13. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1:47.533
25

14. Э.Фиттипальди
HWA RACELAB
1:47.538
35

15. О.Колдуэлл
Trident
1:47.690
38

16. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1:47.763
26

17. Д.Дуэн
HWA RACELAB
1:47.781
38

18. Ф.Вести
PREMA Racing
1:47.798
32

19. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1:47.908
33

Читайте также:  Грэм Лоудон: В машине всё помогает гонщику!

20. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1:47.996
28

21. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1:48.324
23

22. А.Деледда
Campos Racing
1:48.983
34

23. Н.Кари
Charouz Racing System
1:50.866
41

24. Л.Цендели
Trident
1:51.070
36

25. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1:51.076
41

26. А.Смоляр
ART Grand Prix
1:51.120
19

27. И.Фрага
Charouz Racing System
1:51.134
32

28. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1:51.204
35

29. Л.Дюннер
MP Motorsport
1:51.304
35

30. Б.Фискал
MP Motorsport
1:51.721
35

Результаты утренней сессии

Пилот
Команда
Время
Круги

1. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1:47.461
30

2. С.Фернандес
ART Grand Prix
1:47.482
30

3. Н.Кари
Charouz Racing System
1:47.630
40

4. Л.Цендели
Trident
1:47.659
28

5. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1:47.689
33

6. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1:47.790
30

7. Л.Сарджент
PREMA Racing
1:47.793
31

8. О.Пиастри
PREMA Racing
1:47.838
30

Читайте также:  Кубица: Молодёжь лучше готова к Ф1, чем мы в своё время

9. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1:47.933
26

10. Д.ДеФранческо
Trident
1:48.007
19

11. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1:48.021
31

12. С.Флёрш
Campos Racing
1:48.065
22

13. Ф.Вести
PREMA Racing
1:48.133
30

14. А.Смоляр
ART Grand Prix
1:48.155
28

15. И.Фрага
Charouz Racing System
1:48.170
35

16. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1:48.184
29

17. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1:48.253
30

18. О.Колдуэлл
Trident
1:48.358
21

19. Э.Фиттипальди
HWA RACELAB
1:48.461
45

20. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1:48.568
31

21. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1:48.593
28

22. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1:48.599
30

23. Б.Фискал
MP Motorsport
1:48.602
30

24. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1:48.669
29

25. А.Деледда
Campos Racing
1:48.915
30

26. Л.Дюннер
MP Motorsport
1:48.929
29

27. Д.Дуэн
HWA RACELAB
1:49.135
39

28. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1:49.415
20

29. А.Перони
Campos Racing
1:49.838
15

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф2: Дарувала лидирует во второй день тестов

Во Вьетнаме ограничили въезд в страну для итальянцев

В Ferrari подтвердили поездку в Австралию

Директор Академии Renault в карантине из-за коронавируса

Отложены тесты и первый этап серии SuperFormula

Закрыть