Ф3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов
Лиам Лоусон показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик команды Hitech GP проехал свой лучший круг в дневной сессии за 1:46.365. Второй результат дня у Клемента Новалака из Carlin, третье время у гонщика Campos Алекса Перони.
В утренней сессии лучшее время показал Давид Шумахер, но днём немецкий гонщик стал только 25-м. Российский гонщик ART Александр Смоляр показал 14-е время в утренней сессии и 26-е в дневной. Джейк Хьюз, пропустивший первый день тестов и первую половину второго дня, выехал на трассу после перерыва. Гонщик HWA показал седьмое время.
Сильный ветер и песок усложняли работу на трассе, но красные флаги появились лишь однажды – в самом конце сессии Нико Кари остановился на трассе, после чего тесты было решено не возобновлять.
Во вторник гонщики Формулы 3 проведут заключительный день тестов перед началом сезона. Начало заездов – в 9 утра по местному времени.
Результаты дневной сессии
Пилот
Команда
Время
Круги
1. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1:46.365
25
2. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1:46.884
35
3. А.Перони
Campos Racing
1:46.902
37
4. Л.Сарджент
PREMA Racing
1:46.936
38
5. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1:47.068
27
6. О.Пиастри
PREMA Racing
1:47.090
36
7. Д.Хьюз
HWA RACELAB
1:47.200
44
8. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1:47.201
28
9. С.Фернандес
ART Grand Prix
1:47.261
35
10. Д.ДеФранческо
Trident
1:47.264
34
11. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1:47.339
27
12. С.Флёрш
Campos Racing
1:47.436
33
13. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1:47.533
25
14. Э.Фиттипальди
HWA RACELAB
1:47.538
35
15. О.Колдуэлл
Trident
1:47.690
38
16. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1:47.763
26
17. Д.Дуэн
HWA RACELAB
1:47.781
38
18. Ф.Вести
PREMA Racing
1:47.798
32
19. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1:47.908
33
20. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1:47.996
28
21. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1:48.324
23
22. А.Деледда
Campos Racing
1:48.983
34
23. Н.Кари
Charouz Racing System
1:50.866
41
24. Л.Цендели
Trident
1:51.070
36
25. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1:51.076
41
26. А.Смоляр
ART Grand Prix
1:51.120
19
27. И.Фрага
Charouz Racing System
1:51.134
32
28. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1:51.204
35
29. Л.Дюннер
MP Motorsport
1:51.304
35
30. Б.Фискал
MP Motorsport
1:51.721
35
Результаты утренней сессии
Пилот
Команда
Время
Круги
1. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1:47.461
30
2. С.Фернандес
ART Grand Prix
1:47.482
30
3. Н.Кари
Charouz Racing System
1:47.630
40
4. Л.Цендели
Trident
1:47.659
28
5. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1:47.689
33
6. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1:47.790
30
7. Л.Сарджент
PREMA Racing
1:47.793
31
8. О.Пиастри
PREMA Racing
1:47.838
30
9. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1:47.933
26
10. Д.ДеФранческо
Trident
1:48.007
19
11. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1:48.021
31
12. С.Флёрш
Campos Racing
1:48.065
22
13. Ф.Вести
PREMA Racing
1:48.133
30
14. А.Смоляр
ART Grand Prix
1:48.155
28
15. И.Фрага
Charouz Racing System
1:48.170
35
16. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1:48.184
29
17. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1:48.253
30
18. О.Колдуэлл
Trident
1:48.358
21
19. Э.Фиттипальди
HWA RACELAB
1:48.461
45
20. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1:48.568
31
21. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1:48.593
28
22. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1:48.599
30
23. Б.Фискал
MP Motorsport
1:48.602
30
24. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1:48.669
29
25. А.Деледда
Campos Racing
1:48.915
30
26. Л.Дюннер
MP Motorsport
1:48.929
29
27. Д.Дуэн
HWA RACELAB
1:49.135
39
28. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1:49.415
20
29. А.Перони
Campos Racing
1:49.838
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