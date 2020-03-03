Ф3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов

Лиам Лоусон показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик команды Hitech GP проехал свой лучший круг в дневной сессии за 1:46.365. Второй результат дня у Клемента Новалака из Carlin, третье время у гонщика Campos Алекса Перони.

В утренней сессии лучшее время показал Давид Шумахер, но днём немецкий гонщик стал только 25-м. Российский гонщик ART Александр Смоляр показал 14-е время в утренней сессии и 26-е в дневной. Джейк Хьюз, пропустивший первый день тестов и первую половину второго дня, выехал на трассу после перерыва. Гонщик HWA показал седьмое время.

Сильный ветер и песок усложняли работу на трассе, но красные флаги появились лишь однажды – в самом конце сессии Нико Кари остановился на трассе, после чего тесты было решено не возобновлять.

Во вторник гонщики Формулы 3 проведут заключительный день тестов перед началом сезона. Начало заездов – в 9 утра по местному времени.

Результаты дневной сессии

Пилот

Команда

Время

Круги

1. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1:46.365

25

2. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1:46.884

35

3. А.Перони

Campos Racing

1:46.902

37

4. Л.Сарджент

PREMA Racing

1:46.936

38

5. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1:47.068

27

6. О.Пиастри

PREMA Racing

1:47.090

36

7. Д.Хьюз

HWA RACELAB

1:47.200

44

8. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1:47.201

28

9. С.Фернандес

ART Grand Prix

1:47.261

35

10. Д.ДеФранческо

Trident

1:47.264

34

11. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1:47.339

27

12. С.Флёрш

Campos Racing

1:47.436

33

13. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1:47.533

25

14. Э.Фиттипальди

HWA RACELAB

1:47.538

35

15. О.Колдуэлл

Trident

1:47.690

38

16. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1:47.763

26

17. Д.Дуэн

HWA RACELAB

1:47.781

38

18. Ф.Вести

PREMA Racing

1:47.798

32

19. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1:47.908

33

20. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1:47.996

28

21. Э.Ахмед

Carlin Buzz Racing

1:48.324

23

22. А.Деледда

Campos Racing

1:48.983

34

23. Н.Кари

Charouz Racing System

1:50.866

41

24. Л.Цендели

Trident

1:51.070

36

25. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1:51.076

41

26. А.Смоляр

ART Grand Prix

1:51.120

19

27. И.Фрага

Charouz Racing System

1:51.134

32

28. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1:51.204

35

29. Л.Дюннер

MP Motorsport

1:51.304

35

30. Б.Фискал

MP Motorsport

1:51.721

35

Результаты утренней сессии

Пилот

Команда

Время

Круги

1. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1:47.461

30

2. С.Фернандес

ART Grand Prix

1:47.482

30

3. Н.Кари

Charouz Racing System

1:47.630

40

4. Л.Цендели

Trident

1:47.659

28

5. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1:47.689

33

6. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1:47.790

30

7. Л.Сарджент

PREMA Racing

1:47.793

31

8. О.Пиастри

PREMA Racing

1:47.838

30

9. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1:47.933

26

10. Д.ДеФранческо

Trident

1:48.007

19

11. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1:48.021

31

12. С.Флёрш

Campos Racing

1:48.065

22

13. Ф.Вести

PREMA Racing

1:48.133

30

14. А.Смоляр

ART Grand Prix

1:48.155

28

15. И.Фрага

Charouz Racing System

1:48.170

35

16. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1:48.184

29

17. Э.Ахмед

Carlin Buzz Racing

1:48.253

30

18. О.Колдуэлл

Trident

1:48.358

21

19. Э.Фиттипальди

HWA RACELAB

1:48.461

45

20. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1:48.568

31

21. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1:48.593

28

22. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1:48.599

30

23. Б.Фискал

MP Motorsport

1:48.602

30

24. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1:48.669

29

25. А.Деледда

Campos Racing

1:48.915

30

26. Л.Дюннер

MP Motorsport

1:48.929

29

27. Д.Дуэн

HWA RACELAB

1:49.135

39

28. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1:49.415

20

29. А.Перони

Campos Racing

1:49.838

15