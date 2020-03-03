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Автоспорт

Ферстаппену не понравилось, как его показали в сериале

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В Формуле 1 продолжают обсуждать вышедший на Netflix второй сезон документального сериала о событиях прошлого сезона Drive To Survive. Если Кевин Магнуссен остался в восторге от серии про Haas, то Максу Ферстаппену не понравилось, как режиссёры показали его в сериале.

Макс Ферстаппен: «Проблема в том, что авторы сериала показывают вас так, как выгодно им. Чтобы вы ни говорили, они сделают так, что вы будете выглядеть безрассудно или так, как им нужно по сценарию.

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Я даю интервью, но они вырезают из него слова и монтируют их под определённые кадры, хотя то, что я говорил, к этому не относится. Такой подход мне никогда не нравился. Я предпочитаю давать интервью один на один человеку, который действительно хочет узнать меня.

Мне нравится быть самим собой. Я говорю, когда считаю нужным что-то сказать, и не говорю ничего, если не вижу в этом необходимости. Я не считаю, что демонстрирую эмоции – я спокоен, но нацелен на победу.

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Я делаю максимум возможного, поскольку гонки – моя жизнь, моя страсть. Иногда я могу казаться высокомерным, но я в Формуле 1 для того, чтобы побеждать».

Источник:www.f1news.ru
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