Командам запретили добираться в Зандфорт по пляжу

Организаторы Гран При Нидерландов в Зандфорте, который пройдёт с 1 по 3 мая, ожидают около 115 000 болельщиков ежедневно, и были опасения, что дороги на трассу не справятся с такой нагрузкой.

Чтобы избежать пробок, местные власти предложили командам добираться на трассу на электрокарах по пляжу, но встретили волну протестов местных жителей. Активисты перегородили пляж, чтобы физически препятствовать проезду по территории заповедника Нордворт, расположенного между городами Зандфорт и Нордвейк. Две размещённые в сети петиции против дороги вдоль берега моря за несколько дней собрали около 50 000 подписей.

Представитель The Spot Events Нэнси Весселс заявила, что в прошлом октябре к ним обратились с просьбой использовать пляж для проезда в Зандфорт, но тогда ещё не было конкретного плана доступа на трассу. Поскольку теперь появилось больше вариантов добраться до автодрома, в дороге по берегу больше нет необходимости, и можно пользоваться только шоссе.

«Дорога по пляжу была необходима только в качестве запасного варианта доступа на мероприятие, на которое невозможно добраться по воздуху», – пояснила Весселс.