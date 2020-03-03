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Автоспорт

Латифи: Американская лицензия ничего для меня не меняет

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В прошлом декабре ASN Canada, курирующая автоспортивные события в Канаде, добровольно покинула FIA. В итоге двум канадским гонщикам Николасу Латифи и Лэнсу Строллу пришлось получать гоночную лицензию на выступления в Формуле 1 в американском Комитете по автомобильным гонкам (Automobile Competition Committee). Николас рассказал, что по-прежнему будет представлять Канаду.

«Ситуация кажется странной, – приводит слова Латифи Racefans. – В конце прошлого года после Гран При Абу-Даби мы слышали, что такое возможно, и что в новом году ASN Canada не будет продлевать мандат и лишится права выдавать гоночные лицензии, поэтому я подал заявку на лицензию ещё до подписания контракта.

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У меня была канадская лицензия, необходимая для подачи заявки на Суперлицензию, но в FIA её не приняли, поэтому пришлось быстро подавать заявление на американскую лицензию. Это немного удивило, но, в конце концов, для меня почти ничего не изменилось. Рядом с моим именем по-прежнему будет канадский флаг, а это главное.

Здорово, что в этом году на стартовую решётку выйдут два канадца. Со времён выступлений в Формуле 2 я всегда говорил, что в паддоке Формулы 1 чувствуешь себя на международной арене. Я горжусь тем, что представляю Канаду. Это здорово для Формулы 1 и для Гран При в Монреале – ведь эта гонка всегда была одной из самых интересных, и я это говорю не просто потому, что я канадец».

Источник:www.f1news.ru
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