Магнуссену понравилась серия Drive To Survive про Haas

Вторая серия второго сезона документального сериала о Формуле 1 Drive To Survive посвящена Haas и проблемам, с которыми столкнулась команда в прошлом сезоне. Одной из центральных тем серии стал обзор Гран При Великобритании и столкновение Кевина Магнуссена и Романа Грожана на первом круге гонки.

В серии показали сильные эмоции руководителя команды Гюнтера Штайнера, который не стеснялся в выражениях в адрес своих гонщиков. По словам Магнуссена, в Drive To Survive представлены не все самые худшие моменты того уик-энда.

Кевин Магнуссен: «Я видел ту серию и могу сказать, что они показали ещё не самое худшее. Я считаю, что нам показали очень захватывающую историю. В тот уик-энд на команду комом обрушились различные проблемы, в том числе и со спонсорами, и мы потеряли самообладание.

Тем не менее, произошедшее сделало нас сильнее и помогло сблизиться. Вы бы удивились, если бы увидели, какие сейчас у нас отношения в реальной жизни».