Мик Шумахер сыграет в футбольном матче

17 мая на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте состоится четвёртый благотворительный футбольный матч Champions for Charity, посвящённый Михаэлю Шумахеру. В нём примут участие Мик Шумахер, баскетболист Дирк Новицки и футболист Матс Хуммельс, а также другие известные спортсмены.

Цена билетов на трибуны варьируется от 10 до 29 евро, а VIP-билеты можно приобрести за 150 евро. Доход от игры будет перечислен благотворительному фонду Дирка Новицки 41 Campus Project и проекту семьи Шумахеров Keep Fighting.

Мик Шумахер: «Матс отлично дополнит нашу команду, но во Франкфурте ждут гораздо больше чемпионов, которые примут участие в благотворительном матче. Любопытно, забьет ли Дирк первый гол. Надеюсь, будет весело и на поле, и на трибунах».