Новое на сайте

еще
Вторник, 3 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМик Шумахер сыграет в футбольном матче
Автоспорт

Мик Шумахер сыграет в футбольном матче

AdminНет комментариев
Добавлено

17 мая на стадионе Коммерцбанк-Арена во Франкфурте состоится четвёртый благотворительный футбольный матч Champions for Charity, посвящённый Михаэлю Шумахеру. В нём примут участие Мик Шумахер, баскетболист Дирк Новицки и футболист Матс Хуммельс, а также другие известные спортсмены.

Цена билетов на трибуны варьируется от 10 до 29 евро, а VIP-билеты можно приобрести за 150 евро. Доход от игры будет перечислен благотворительному фонду Дирка Новицки 41 Campus Project и проекту семьи Шумахеров Keep Fighting.

Читайте также:  Ф2: Латифи выиграл субботнюю гонку в Венгрии

Мик Шумахер: «Матс отлично дополнит нашу команду, но во Франкфурте ждут гораздо больше чемпионов, которые примут участие в благотворительном матче. Любопытно, забьет ли Дирк первый гол. Надеюсь, будет весело и на поле, и на трибунах».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов

Ф2: Дарувала лидирует во второй день тестов

Во Вьетнаме ограничили въезд в страну для итальянцев

В Ferrari подтвердили поездку в Австралию

Директор Академии Renault в карантине из-за коронавируса

Закрыть