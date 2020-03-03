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Автоспорт

Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

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Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата. Об этом заявил управляющий директор чемпионата Росс Браун.

В Бахрейне и Вьетнаме, где запланированы второй и третий этапы сезона, уже ввели ограничения на въезд в страну иностранцев, в частности из Италии. Подобные решения поставили под вопрос участие в этих Гран При команд Ferrari и ALphaTauri, а также приезд представителей Pirelli. Росс Браун заверил, что при таком развитии событий гонка вообще не состоится.

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«Если какой-то команде будет запрещён въезд в страну, то мы не сможем провести гонку, – заявил Росс Браун агентству Reuters. – В любом случае, это будет не этап Формулы 1, поскольку будет нечестным проведение гонки без каких-то участников.

С другой стороны, если команда сама решит не участвовать в Гран При, то это будет их личное решение. Однако если команда не сможет участвовать в гонке из-за решения правительства страны, то такую ситуацию сложно назвать честным соревнованием».

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Росс Браун подтвердил, что руководители чемпионата в данный момент ведут переговоры с властями Вьетнама: «Они хотят, чтобы гонка состоялась, но при этом защищают своих граждан. Мы ищем решение, чтобы все остались довольны достигнутыми договорённостями. Сейчас много всего происходит, ситуация меняется каждый день. Сейчас трудно прийти к чему-то конкретному, но мы собираемся найти решение.

Ситуация очень серьёзная, и я не хочу её недооценивать, но мы постараемся провести гонки, и будем действовать ответственно. Мы сократим число людей в паддоке и для этого просим команды отправлять на гонки минимально возможное количество персонала».

Источник:www.f1news.ru
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