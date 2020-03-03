В FIA продолжают следить за ситуацией с коронавирусом

В FIA продолжают внимательно следить за развитием ситуацией со вспышкой коронавируса в мире и её влиянии на проведение спортивных событий. Об этом говорится в очередном заявлении федерации, опубликованном во вторник, текст которого практически полностью повторяет аналогичный документ, выпущенный в конце января. Пока в FIA не намерены отменять запланированные этапы, но не исключают такую возможность в будущем.

«Принимая во внимание эпидемию коронавируса, разразившуюся в начале года, и на сегодняшний день затронувшую в основном Китай, FIA под руководством президента медицинской комиссии профессора Жерара Сейяна внимательно следит за развитием ситуации вместе с соответствующими органами власти и автоклубами, входящими в федерацию, – говорится в опубликованном заявлении. – FIA оценит календарь предстоящих гонок и, в случае необходимости, предпримет любые действия, необходимые для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности».

Эпидемия коронавируса продолжает влиять на проведение гоночных мероприятий. Вслед за отменой этапа MotoGP в Катаре, организаторы чемпионата приняли решение отложить проведение гонки в Таиланде, запланированной на 22 марта. Кроме того, сегодня стало известно о решении отложить проведение этапа чемпионата мира по Супербайку в Катаре.