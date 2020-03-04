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Среда, 4 марта, 2020
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Автоспорт

Ф2: Гиотто возглавил протокол финального дня тестов

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Итальянец Лука Гиотто возглавил протокол финального дня тестов Формулы 2 в Бахрейне. В конце сессии гонщик Hitech проехал круг за 1:41.252 секунды. Второй результат у Фелипе Друговича из MP Motorsport, а третьим стал представитель Campos Джек Эйткен. Четвёртое время у Мика Шумахера.

Во вторник в Бахрейне была солнечная погода, и в отличие от предыдущего дня, ветер и песок не мешали полноценной работе. В таких условиях лучшим из российских гонщиков стал Никита Мазепин, показавший шестое время. Гонщик Prema Роберт Шварцман закончил сессию на седьмой строчке, хотя в какой-то момент возглавлял протокол, но затем его результат превзошли.

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Два других россиянина, Сергей Сироткин и Артём Маркелов, работали на длинной дистанции и показали 19-е и 20-е время.

Предсезонные тесты Формулы 2 на этом завершены. Первый этап чемпионата пройдёт в Бахрейне с 20 по 22 марта.

Результаты дневной сессии

Пилот
Команда
Время
Круги

1. Л.Гиотто
Hitech Grand Prix
1:41.252
31

2. Ф.Другович
MP Motorsport
1:41.324
27

3. Д.Эйткен
Campos Racing
1:41.568
30

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4. М.Шумахер
PREMA Racing
1:41.611
31

5. Н.Мацусита
MP Motorsport
1:41.612
26

6. Н.Мазепин
Hitech Grand Prix
1:41.634
29

7. Р.Шварцман
PREMA Racing
1:41.655
33

8. Л.Делетраз
Charouz Racing System
1:41.864
18

9. Ш.Гелаэль
DAMS
1:41.911
27

10. К.Айлотт
UNI-Virtuosi
1:41.943
29

11. П.Пике
Charouz Racing System
1:42.097
20

12. Д.Тиктум
DAMS
1:42.140
27

13. Г.Самайя
Campos Racing
1:42.399
36

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14. Г.Ю Чжоу
UNI-Virtuosi
1:42.448
36

15. Р.Ниссани
Trident
1:42.878
20

16. М.Сато
Trident
1:43.922
15

17. Ю.Цунода
Carlin
1:44.496
32

18. Д.Дарувала
Carlin
1:44.653
31

19. С.Сироткин
ART Grand Prix
1:44.679
23

20. А.Маркелов
BWT HWA RACELAB
1:45.552
40

21. Д.Алези
BWT HWA RACELAB
1:45.675
46

22. М.Армстронг
ART Grand Prix
1:48.577
3

Источник:www.f1news.ru
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