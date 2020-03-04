Ф2: Гиотто возглавил протокол финального дня тестов

Итальянец Лука Гиотто возглавил протокол финального дня тестов Формулы 2 в Бахрейне. В конце сессии гонщик Hitech проехал круг за 1:41.252 секунды. Второй результат у Фелипе Друговича из MP Motorsport, а третьим стал представитель Campos Джек Эйткен. Четвёртое время у Мика Шумахера.

Во вторник в Бахрейне была солнечная погода, и в отличие от предыдущего дня, ветер и песок не мешали полноценной работе. В таких условиях лучшим из российских гонщиков стал Никита Мазепин, показавший шестое время. Гонщик Prema Роберт Шварцман закончил сессию на седьмой строчке, хотя в какой-то момент возглавлял протокол, но затем его результат превзошли.

Два других россиянина, Сергей Сироткин и Артём Маркелов, работали на длинной дистанции и показали 19-е и 20-е время.

Предсезонные тесты Формулы 2 на этом завершены. Первый этап чемпионата пройдёт в Бахрейне с 20 по 22 марта.

Результаты дневной сессии

Пилот

Команда

Время

Круги

1. Л.Гиотто

Hitech Grand Prix

1:41.252

31

2. Ф.Другович

MP Motorsport

1:41.324

27

3. Д.Эйткен

Campos Racing

1:41.568

30

4. М.Шумахер

PREMA Racing

1:41.611

31

5. Н.Мацусита

MP Motorsport

1:41.612

26

6. Н.Мазепин

Hitech Grand Prix

1:41.634

29

7. Р.Шварцман

PREMA Racing

1:41.655

33

8. Л.Делетраз

Charouz Racing System

1:41.864

18

9. Ш.Гелаэль

DAMS

1:41.911

27

10. К.Айлотт

UNI-Virtuosi

1:41.943

29

11. П.Пике

Charouz Racing System

1:42.097

20

12. Д.Тиктум

DAMS

1:42.140

27

13. Г.Самайя

Campos Racing

1:42.399

36

14. Г.Ю Чжоу

UNI-Virtuosi

1:42.448

36

15. Р.Ниссани

Trident

1:42.878

20

16. М.Сато

Trident

1:43.922

15

17. Ю.Цунода

Carlin

1:44.496

32

18. Д.Дарувала

Carlin

1:44.653

31

19. С.Сироткин

ART Grand Prix

1:44.679

23

20. А.Маркелов

BWT HWA RACELAB

1:45.552

40

21. Д.Алези

BWT HWA RACELAB

1:45.675

46

22. М.Армстронг

ART Grand Prix

1:48.577

3