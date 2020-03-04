Ф2: Гиотто возглавил протокол финального дня тестов
Итальянец Лука Гиотто возглавил протокол финального дня тестов Формулы 2 в Бахрейне. В конце сессии гонщик Hitech проехал круг за 1:41.252 секунды. Второй результат у Фелипе Друговича из MP Motorsport, а третьим стал представитель Campos Джек Эйткен. Четвёртое время у Мика Шумахера.
Во вторник в Бахрейне была солнечная погода, и в отличие от предыдущего дня, ветер и песок не мешали полноценной работе. В таких условиях лучшим из российских гонщиков стал Никита Мазепин, показавший шестое время. Гонщик Prema Роберт Шварцман закончил сессию на седьмой строчке, хотя в какой-то момент возглавлял протокол, но затем его результат превзошли.
Два других россиянина, Сергей Сироткин и Артём Маркелов, работали на длинной дистанции и показали 19-е и 20-е время.
Предсезонные тесты Формулы 2 на этом завершены. Первый этап чемпионата пройдёт в Бахрейне с 20 по 22 марта.
Результаты дневной сессии
Пилот
Команда
Время
Круги
1. Л.Гиотто
Hitech Grand Prix
1:41.252
31
2. Ф.Другович
MP Motorsport
1:41.324
27
3. Д.Эйткен
Campos Racing
1:41.568
30
4. М.Шумахер
PREMA Racing
1:41.611
31
5. Н.Мацусита
MP Motorsport
1:41.612
26
6. Н.Мазепин
Hitech Grand Prix
1:41.634
29
7. Р.Шварцман
PREMA Racing
1:41.655
33
8. Л.Делетраз
Charouz Racing System
1:41.864
18
9. Ш.Гелаэль
DAMS
1:41.911
27
10. К.Айлотт
UNI-Virtuosi
1:41.943
29
11. П.Пике
Charouz Racing System
1:42.097
20
12. Д.Тиктум
DAMS
1:42.140
27
13. Г.Самайя
Campos Racing
1:42.399
36
14. Г.Ю Чжоу
UNI-Virtuosi
1:42.448
36
15. Р.Ниссани
Trident
1:42.878
20
16. М.Сато
Trident
1:43.922
15
17. Ю.Цунода
Carlin
1:44.496
32
18. Д.Дарувала
Carlin
1:44.653
31
19. С.Сироткин
ART Grand Prix
1:44.679
23
20. А.Маркелов
BWT HWA RACELAB
1:45.552
40
21. Д.Алези
BWT HWA RACELAB
1:45.675
46
22. М.Армстронг
ART Grand Prix
1:48.577
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