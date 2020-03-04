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Среда, 4 марта, 2020
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Автоспорт

Ф3: Перони показал лучшее время в третий день тестов

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Алекс Перони показал лучшее время в заключительный день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик Campos проехал свой круг за 1:46.173 секунды, что стало лучшим результатом за все три дня предсезонных тестов.

Второе и третье время дня записали на свой счёт гонщики HWA Racelab Джейк Хьюз и Джек Дуэн. Свои лучшие результаты первая тройка показала в конце сессии, когда проведя имитацию гонки, команды переключились на работу в квалификационном режиме.

Единственный российский гонщик Формулы 3 Александр Смоляр из команды ART в дневной сессии проехал 29 кругов и показал восьмое время. Тесты прерывались красным флагом из-за остановки Калана Уильямса на трассе.

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На этом предсезонные тесты завершены, и в следующий раз гонщики Формулы 3 выведут машины на трассу через две с половиной недели в Бахрейне в рамках первого этапа сезона.

Результаты дневной сессии

Пилот
Команда
Время
Круги

1. А.Перони
Campos Racing
1:46.173
16

2. Д.Хьюз
HWA RACELAB
1:46.200
33

3. Д.Дуэн
HWA RACELAB
1:46.324
33

4. Л.Сарджент
PREMA Racing
1:46.522
31

5. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1:46.590
27

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6. С.Фернандес
ART Grand Prix
1:46.686
31

7. Ф.Вести
PREMA Racing
1:46.734
20

8. А.Смоляр
ART Grand Prix
1:46.744
29

9. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1:46.751
30

10. Н.Кари
Charouz Racing System
1:46.854
18

11. Э.Фиттипальди
HWA RACELAB
1:46.884
34

12. О.Пиастри
PREMA Racing
1:47.020
31

13. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1:47.030
27

14. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1:47.249
19

15. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1:47.327
30

16. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1:47.520
29

17. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1:47.525
24

18. Л.Цендели
Trident
1:47.525
30

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19. Л.Дюннер
MP Motorsport
1:47.545
26

20. С.Флёрш
Campos Racing
1:47.547
30

21. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1:47.659
38

22. А.Деледда
Campos Racing
1:47.712
29

23. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1:47.837
32

24. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1:47.954
27

25. О.Колдуэлл
Trident
1:47.978
28

26. И.Фрага
Charouz Racing System
1:48.042
30

27. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1:48.228
31

28. Б.Фискал
MP Motorsport
1:50.604
39

29. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1:50.720
23

30. Д.ДеФранческо
Trident
1:51.158
48

Источник:www.f1news.ru
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