Ф3: Перони показал лучшее время в третий день тестов

Алекс Перони показал лучшее время в заключительный день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик Campos проехал свой круг за 1:46.173 секунды, что стало лучшим результатом за все три дня предсезонных тестов.

Второе и третье время дня записали на свой счёт гонщики HWA Racelab Джейк Хьюз и Джек Дуэн. Свои лучшие результаты первая тройка показала в конце сессии, когда проведя имитацию гонки, команды переключились на работу в квалификационном режиме.

Единственный российский гонщик Формулы 3 Александр Смоляр из команды ART в дневной сессии проехал 29 кругов и показал восьмое время. Тесты прерывались красным флагом из-за остановки Калана Уильямса на трассе.

На этом предсезонные тесты завершены, и в следующий раз гонщики Формулы 3 выведут машины на трассу через две с половиной недели в Бахрейне в рамках первого этапа сезона.

Результаты дневной сессии

Пилот

Команда

Время

Круги

1. А.Перони

Campos Racing

1:46.173

16

2. Д.Хьюз

HWA RACELAB

1:46.200

33

3. Д.Дуэн

HWA RACELAB

1:46.324

33

4. Л.Сарджент

PREMA Racing

1:46.522

31

5. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1:46.590

27

6. С.Фернандес

ART Grand Prix

1:46.686

31

7. Ф.Вести

PREMA Racing

1:46.734

20

8. А.Смоляр

ART Grand Prix

1:46.744

29

9. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1:46.751

30

10. Н.Кари

Charouz Racing System

1:46.854

18

11. Э.Фиттипальди

HWA RACELAB

1:46.884

34

12. О.Пиастри

PREMA Racing

1:47.020

31

13. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1:47.030

27

14. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1:47.249

19

15. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1:47.327

30

16. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1:47.520

29

17. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1:47.525

24

18. Л.Цендели

Trident

1:47.525

30

19. Л.Дюннер

MP Motorsport

1:47.545

26

20. С.Флёрш

Campos Racing

1:47.547

30

21. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1:47.659

38

22. А.Деледда

Campos Racing

1:47.712

29

23. Э.Ахмед

Carlin Buzz Racing

1:47.837

32

24. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1:47.954

27

25. О.Колдуэлл

Trident

1:47.978

28

26. И.Фрага

Charouz Racing System

1:48.042

30

27. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1:48.228

31

28. Б.Фискал

MP Motorsport

1:50.604

39

29. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1:50.720

23

30. Д.ДеФранческо

Trident

1:51.158

48