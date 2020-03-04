В Mercedes представили экологическую программу

Вслед за Renault и McLaren, в Mercedes поддержали экологическую инициативу FIA и Формулы 1, представив свою программу по развитию инновационного и эффективного использования ресурсов и новых технологий, а также по сокращению вредных выбросов заводских команд в Формуле 1 и Формуле E.

Команда Формулы 1 планирует к 2022 году вдвое сократить выбросы CO2. Она участвует в рабочей группе FIA по разработке и использованию устойчивых видов топлива, способствует более широкому применению перерабатываемых видов топлива, а также настаивает на повышении процента электрической энергии в гибридных силовых установках будущего.

Тото Вольфф, руководитель команды: «В автомобильной индустрии происходят масштабные изменения, и Daimler является одним из лидеров в продвижении устойчивой мобильности. Мы представляем компанию на трассах и хотим, чтобы наши команды в автоспорте стали платформой для исследования и быстрого внедрения инноваций с целью стабильного развития в будущем. Это касается всего: от использования гибридных технологий и электрической энергии в наших гоночных машинах до повседневной работы на трассе и на базе. Мы хотим быть в центре этих перемен».