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Автоспорт

Ответ FIA не устроил Renault

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В FIA ответили на письмо семи команд по поводу договорённости с Ferrari, в котором федерация признала – полностью развеять сомнения по поводу силовой установки Ferrari не удалось, но доказать нарушения в FIA не смогли, поэтому решили закрыть дело.

В интервью Autocar руководитель команды Renault Сирил Абитебул заявил, что FIA нужно подробно разъяснить командам детали договорённости с Ferrari, прежде чем напряженность будет снята.

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Сирил Абитебул: «Я не думаю, что кто-то захочет судиться по этому поводу. Мы хотим, чтобы FIA и Формула 1 сохранили репутацию чемпионата мира, пролив свет на эту историю, и мы оставили её позади.

В FIA подтвердили тот факт, что у них были подозрения по поводу силовой установки Ferrari, иначе они не вводили бы технические директивы. Но каков следующий шаг? Они не ответили на наши вопросы, поэтому, вместе с другими шестью командами, мы обсудим дальнейшие действия.

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Опубликованное в прошлую пятницу заявление о договорённости между FIA и Ferrari стало неожиданным для всех, для нас важно понять, какая цепочка событий привела к такому решению. Мы не требуем отмены этой договорённости, но хотим понять, доступны ли такие условия для всех.

Кроме того, поскольку речь идет о некоторых дополнительных мерах, которые предпринимаются для контроля деятельности команд, мы хотим убедиться, что всё соблюдаем. Правила и доступ к ним должны быть одинаковыми для всех участников».

Источник:www.f1news.ru
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