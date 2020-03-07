В FIA опубликовали правила ограничения бюджета

Всемирный Совет FIA одобрил финансовый регламент на сезон 2021 года, формулирующий способы соблюдения и контроля за ограничением бюджета команд в 175 миллионов долларов на сезон из 21 Гран При, вступающим в силу с 1 января 2021 года.

Ограничение бюджета зависит от числа Гран При, при увеличении или уменьшении числа этапов лимит будет пропорционально меняться. Для команд, использующих другие валюты, заранее определён размер лимита в фунтах стерлингов (135.912 млн), евро (153.792 млн) и швейцарских франках (173.303 млн).

Под ограничение не попадают расходы на зарплату гонщиков, маркетинг, юридические расходы, а также то, что FIA считает «деятельностью не в Формуле 1».

Команды свободны решать, как им тратить средства в рамках лимита, но обязаны информировать контролирующий орган – администрацию по контролю за расходами (Cost Cap Administration – ССА) о своих расходах – и предоставлять любую финансовую информацию по первому требованию.

Команды имеют право подать жалобу на соперников, которые, по их мнению, нарушают ограничение – в этом случае CCA либо её отклонит, либо проведет расследование.

В случае незначительного нарушения (перерасход менее 5%), команда может заключить «Соглашение о допустимом нарушении» и попасть под более легкое наказание. Если нарушение является более серьезным, наказанием может быть лишение очков, отстранение от участия в Гран При, ограничение тестов, исключение из чемпионата или снижение лимита расходов в следующем году.

Любая новая команда, заявившая о подготовке к участию в чемпионате, обязана соблюдать эти ограничения в течение года перед дебютом.