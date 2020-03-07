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Суббота, 7 марта, 2020
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Автоспорт

В FIA создали кризисный центр по коронавирусу

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В связи со вспышкой коронавируса перед Всемирным Советом FIA выступил президент Медицинской комиссии FIA Жерар Сайллан, подробно рассказав о распространении COVID-19.

В FIA создан кризисный центр по коронавирусу, который будет собираться через день для оценки развития ситуации в мире.

В FIA продолжают следить за развитием вспышки коронавируса вместе с национальными федерациями и клубами, следуя рекомендациям органов власти. FIA оценит календарь предстоящих соревнований и примет любые меры, необходимые для защиты автоспортивного сообщества и широкой общественности, в том числе перенос соревнований, если это необходимо.

Источник:www.f1news.ru
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