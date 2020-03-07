В Red Bull Racing закрыли базу для посетителей

Команды Формулы 1 принимают меры предосторожности, чтобы уменьшить распространение коронавируса и снизить риск заражения. Вслед за Ferrari и AlphaTauri, ограничивших доступ на свои базы, в Red Bull Racing отменили все экскурсии по базе команды в Милтон-Кинс до 30 апреля включительно, пообещав вернуть деньги за забронированные туры.

«Из-за вспышки коронавируса в Red Bull приняли решение отменить все экскурсии по базе команды, запланированные до 30 апреля включительно, – сказано в заявлении команды. – Нам нелегко принять это решение. Мы сделали это ради безопасности наших гостей и сотрудников. Мы постоянно следим за развитием ситуации и информируем вас».