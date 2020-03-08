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Автоспорт

Чейз Кэри: Мы уверены – этап в Майами пройдёт в 2021-м

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Противодействие общественности – главное препятствие на пути проведения Гран При Майами. В Liberty Media несколько лет носятся с этой гонкой, вместо городской она уже стала стадионной, но идея второго Гран При в США слишком привлекательна для владельцев чемпионата мира.

Во время телефонной конференции исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри вновь с оптимизмом говорил о включении этапа в календарь сезона 2021 года.

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Чейз Кэри: «В ближайшие одну-две недели мы проведём дополнительные встречи, на которых рассчитываем укрепить свои позиции. Сейчас мы гораздо больше уверены в том, что этап в Майами пройдёт в сезоне 2021 года.

Прежде всего мы хотим убедиться, что гонка будет соответствовать ожиданиям, что это будет этап самого высокого уровня, который привлечёт внимание не только в США, но и всего мира. Это должна быть гонка, потрясающая воображение, поэтому мы полностью сосредоточены на том, чтобы к 2021-му всё было готово.

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Очевидно, что времени становится всё меньше, но мы активно над этим работаем и добились хороших результатов. Нам нравится идея сделать гонку в Майами реальностью в столь сжатые сроки».

Источник:www.f1news.ru
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