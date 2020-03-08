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Гран При Австралии: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Австралии.

Фаворитом букмекеры считают Льюиса Хэмилтона, чьи шансы на победу в Мельбурне оцениваются выше шансов его напарника Валттери Боттаса и гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена. Шансы Шарля Леклера на успех в первой гонке сезона оцениваются выше шансов Себастьяна Феттеля.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австралии

Хэмилтон
2.10

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Боттас, Ферстаппен
4.50

Леклер
5.50

Феттель
7.00

Элбон
51.00

Сайнс
101.00

Перес
151.00

Норрис, Грожан, Риккардо, Стролл
251.00

Райкконен, Окон, Гасли
501.00

Квят, Магнуссен, Джовинацци, Расселл
1001.00

Латифи
2001.00

Льюис Хэмилтон – фаворит на победу в личном зачёте. Его главным соперником букмекеры считают Макса Ферстаппена. Интересно и другое – шансы Феттеля на титул оцениваются ниже шансов Леклера и Валттери Боттаса.

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Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте

Хэмилтон
1.57

Ферстаппен
6.00

Леклер
6.50

Боттас
9.00

Феттель
11.00

Элбон
101.00

Сайнс
401.00

Риккардо, Перес
501.00

Райкконен, Окон, Норрис
1001.00

Квят, Гасли, Грожан, Магнуссен, Джовинацци, Стролл, Расселл, Латифи
2001.00

На протяжении многих лет Mercedes остаётся фаворитом в Кубке конструкторов. Главными соперниками чемпионской команды букмекеры считают Red Bull Racing и Ferrari, на чей успех предлагается одинаковый коэффициент.

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Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов

Mercedes
1.28

Ferrari, Red Bull
5.50

McLaren, Renault
251.00

Racing Point
301.00

Alfa Romeo, AlphaTauri
501.00

Haas, Williams
1001.00

Источник:www.f1news.ru
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